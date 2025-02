Opilá žena na Lounsku mířila nabitou zbraní na nezletilé chlapce: Hrozí jí vězení

Žena je podezřelá z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Za to by jí podle trestního zákoníku mohly hrozit až tři roky ve vězení, protože při incidentu použila zbraň. Svědci do Libčevsi zavolali policii okolo páté hodiny odpoledne.

Oběťmi se měli stát dva nezletilí chlapci. Se ženou se před jízdou neznali a incidentu měl předcházet hovor během cesty autobusem. Poté, co všichni tři vystoupili, žena nabila a namířila na chlapce svou legálně drženou zbraň. Podle přivolané policie nebyla střízlivá. „Policisté zadrželi čtyřiatřicetiletou ženu pod vlivem alkoholu a zbraň zajistili,“ potvrdil serveru novinky.cz policejní mluvčí Jakub Mareš.

Víc podrobností policie nesdělila. Není tedy znám například věk chlapců ani kolik promile žena nadýchala. Podle mluvčího je vyšetřování na úplném začátku, a víc informací proto zatím policie nehodlá sdělovat.