Kořalku by do sebe lil, ale platit za ni nehodlal. Pro alkohol se vydal do prodejny v Revoluční ulici a nakupoval „za pět prstů“. Zmocnil se lihoviny za dvě stovky, kterou hned mezi regály otevřel a větší část do sebe okamžitě nalil.

„Své chování odůvodnil tím, že prostě měl chuť a nemá peníze,“ popisoval velitel strážníků Jaroslav Hlaváček. Na pokutu neměl ani po pár hodinách, to už ho zvedali strážníci z chodníku.

Protože se začal s hlídkou bít a měl v sobě 4,24 promile, svezli ho na záchytku do Opavy. Tam se vyspí z kocoviny, kam se budou ubírat další jeho kroky, je nasnadě...