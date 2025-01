V Ratibořské ulici v Opavě začala demolice mostu přes řeku Opavu, který poškodila zářijová povodeň. Podívat se na to přišly desítky místních obyvatel. Ještě letos tam chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postavit nový most, do té doby budou řidiči i chodci využívat mostní provizorium postavené nad původní konstrukcí.

„Most z roku 1965 byl původně určený k rekonstrukci. Nicméně škody během povodní byly tak rozsáhlé, že jsme ho určili se statikem k demolici a vznikne tady most nový,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Most na silnici první třídy podle něj zásadním způsobem ovlivňuje život nejenom v Opavě. Při posledním sčítání dopravy se napočítalo, že přes něj v průměru přejede 19 000 vozidel za 24 hodin. I proto tam ŘSD co nejrychleji po povodni pořídilo mostní provizorium.

„Až do pondělka, kdy bude probíhat ta nejtěžší demoliční práce, bude provizorium uzavřeno. Jsou tady objízdné trasy. Nicméně v pondělí opět vracíme mostní provizorium v Opavě do provozu, a to jak automobilům, MHD, tak i pěším, a zároveň budeme připravovat stavbu u mostu nového,“ řekl mluvčí. Objízdné trasy, po kterých nyní musí řidiči včetně MHD jezdit, vedou přes mosty v Těšínské a Pekařské ulici.

Stavbyvedoucí Jan Havrlant řekl, že železobetonovou konstrukci mostovky bourají dva demoliční bagry za pomoci hydraulických nůžek, které dokážou stříhat železobeton. Sekunduje jim třetí, obslužný bagr, který vybourané sutiny bude nakládat na auta, jež je odvezou na nedalekou mezideponii k dalšímu zpracování.

„Tyto práce by měly probíhat tento víkend a v příštím týdnu bychom měli pokračovat s další fází demoličních prací, a to s odřezáním pilířových podpěr mostu, které zůstanou zachovány a na kterých do budoucna bude vystavěn most nový. A tyto práce by měly probíhat už za plného provozu na mostním provizoriu,“ řekl Havrlant.

Rýdl řekl, že demolice původního mostu byla připravena už v polovině prosince, ale po dohodě s městem ji odložili, aby nechali Opavu vydechnout po povodních a také aby byl sváteční čas ve městě v klidu. Opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO) řekl, že most je pro město stěžejní a ocenil, že se bourá až po Vánocích.

Poznamenaly ho povodně

Most v Ratibořské ulici se stal jedním z hlavních symbolů loňských povodní. Je pro Opavu klíčový. Jeho uzavření výrazně zkomplikovalo dopravu ve městě, protože se nachází na jedné z hlavních tras spojujících oba břehy řeky Opavy, kterou využívají nejen vozidla MHD, ale i kamiony.

Opava patřila v Moravskoslezském kraji k městům nejvíce zasaženým povodní, voda tam zasáhla plochu o rozloze deseti kilometrů čtverečních a 6 500 staveb. Škody způsobené velkou vodou podle aktuálních odhadů ve městě přesáhly 12 miliard korun.

Nový most

„Zahajujeme veřejné výběrové řízení na nový most, který předpokládáme, že pořídíme někde v nákladu kolem 75 milionů korun. Ale to není ten nejdůležitější moment. Nejdůležitější prvek celého výběrového řízení je čas. Budeme soutěžit především na čas, abychom stavěli co nejkratší dobu. I tak jsme do podmínek soutěže dali, že prakticky celou dobu výstavby bude v provozu mostní provizorium, aby obsloužilo Opavu dopravně,“ řekl Rýdl.

„Opava by skutečně byla zasekaná, byl by to velký problém, takže si toho nesmírně vážím. Také si vážím toho, že výběrové řízení, které se připravuje, bude směřováno hlavně na čas. Nová informace je, že po převážnou dobu bude mostní provizorium v provozu, což je skvělé pro Opavu,“ řekl primátor.

Zhotovitel postaví nový most v prostoru vedle mostního provizoria. Až koncem roku se mostní provizorium uzavře, stavbaři ho snesou a posunou nový most na finální místo. „Ale po drtivou většinu doby výstavby bude mostní provizorium v provozu,“ řekl Rýdl.