Lokalita je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 v ní byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský.

Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský. Unikátní části přírody o rozloze téměř 120 km2 se říká Moravská Amazonie.

„Jednoznačně vyhlášení CHKO Soutok podporujeme, respektive už to mělo být před 30 lety. Ale lépe pozdě než nikdy,“ uvedla například ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Místní podali žaloby

Návrh nařízení vyvolal ale kritiku některých místních obyvatel. Oblast zasáhne do území 20 obcí. Vlastníci pozemků se obávají například omezení hospodářské činnosti a procesních komplikací. Několik z nich podalo žaloby. Soud dosud rozhodl pouze o tom, že vyhlášení CHKO nelze předběžně pozastavit.

„Tahle část jižní Moravy patří mezi ta nejkrásnější místa naší země a ochranu si zaslouží. Za mne je lepší cesta CHKO než národní park. Tento krok vnímám jako správný. Vím, že v té lokalitě jsou někteří lidé či spolky, které se toho kroku obávají, ale myslím, že čas ukáže, že pro fungování lidí v tom regionu to nebude nijak negativní,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Desítky milionů od turistů

Zřízení CHKO Soutok by mělo mimo jiné sjednotit správu území pod Agenturu ochrany přírody a krajiny, která zajistí péči o regionální biotopy, vodní režim a lužní lesy. Jednorázové náklady spojené se zřízením správy CHKO, včetně investic do vybavení a označení hranic, dosahují 5,2 milionu korun.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka by mělo vyhlášení oblasti rovněž zvýšit turistickou atraktivitu regionu. Studie Univerzity Karlovy odhaduje, že roční návštěvnost by mohla stoupnout o 48 procent, což by regionu přineslo takřka 30 milionů korun ročně.

Čtyři zóny ochrany

Oblast bude rozdělena do čtyř zón ochrany přírody s různou mírou regulace činností. Nejvyšší ochrana se bude vztahovat na lužní lesy v oblasti Niva Dyje a Soutok-Podluží. S návrhem související vyhláška o zónách ochrany definuje například regulace stavební činnosti, zásahy do vodních toků či těžby dřeva.

Jedná se o 27. Chráněnou krajinnou oblast, vláda stále jedná o CHKO Krušné hory.

