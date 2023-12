Deset let se každodenně prochází lužními lesy v okolí Břeclavi a Lanžhota. Bioložka Anežka Bartošová (40) si přitom uvědomuje, o jak významné území jde, a snaží se, aby se ze Soutoku stala chráněná oblast. Její snaha se vyplatila! Jihomoravský kraj už pracuej na vytvořneí chráněné krajinné oblasti.

„Dědeček mého manžela byl tady lesníkem. Když umíral, musela jsem mu slíbit, že budu za tuto jedinečnou krajinu bojovat. Je skutečně unikátní. Takový komplex lužních lesů nenajdete nikde ve střední Evropě,“ vysvětlila.



Žijí tu i "vyhynulí"

V oblasti, která leží na rozhraní tří států: České republiky, Slovenska a Rakouska, se totiž vyskytují i živočichové, o kterých se myslelo, že již vyhynuli. „Dokonce jsme tam našli úplně nový živočišný druh – brouka kožojeda moravského. Hnízdí tam například i orel královský,“ zdůraznila pestrou biodiverzitu.

Svůj zápal pro přírodu brzy přenesla i do obyvatel regionu. Ti ji začali podporovat. Následně se přidali vědci a vznikla petice, kterou podepsalo asi 14 tisíc lidí. Jihomoravský kraj nyní pracuje na postupném vytvoření chráněné krajiny.



Snaha už 75 let

„Mohu každého ujistit, že se vůči současnému stavu pro návštěvníky vyhlášením chráněné krajiny nic nezmění. Změna nastane jen ve způsobu hospodaření, které bylo v posledních 30 letech nevhodné,“ ujistila bioložka.

O vyhlášení chráněné oblasti Soutok se ochránci přírody snaží už 75 let. Až nyní to ale vypadá, že by mohlo k tomuto kroku dojít. Biologové nyní Bartošovou za její zápal pro věc ocenili udělením ceny Ivana Dejmala.

