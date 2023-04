Zpět

Začátek turistické sezóny nevychází podle představ v Břeclavi. Ačkoliv se tam v sobotu oficiálně otevřou Lichtenštejnské stezky, velká část okolí města bude zavřena. Do obory Soutok je vyhlášen zákaz vstupu - a to na měsíc! Zaplavená plocha by mohla být pro lidi nebezpečná.