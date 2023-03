Vránův mlýn ležící v těsné blízkosti břeclavského zámku byl až dosud ostudou města. Místo bylo doslova zavaleno haldami odpadků, mezi kterými našli své útočiště místní bezdomovci. Pokud by měl nějaké strašidlo, pro všudypřítomný odporný zápach by z místa zřejmě raději uteklo.



Opravit nešel

„Míra poškození budovy mlýna byla tak veliká, že nebyla možná její rekonstrukce. Podle posouzení statiků bylo jedinou možností ji zbourat, některé její části již totiž ohrožovaly místní obyvatele,“ vysvětlil Jiří Štetina, jednatel společnosti PLUS, která na místě postaví 60 nových bytů.

Byty to budou přitom velmi atraktivní. Nejenže vzniknou v centru města, ale zároveň v jeho klidné zóně, kde z jedné strany bude zámek a z druhé vodní hladina. „Byty budou o dispozici 2kk, 3kk a 4kk. Velikost budou mít 45 až 105 m²,“ upřesnil Štětina.



Energeticky soběstačný

Stavitelé myslí i na ekologickou a ekonomickou stránku. Rezidence proto bude částečně energeticky soběstačná. „Bude to díky fotovoltaickým panelům, tepelným čerpadlům a rekuperaci, kterou umístíme do každé bytové jednotky,“ řekl jednatel společnosti PLUS.

Cena bytů není v tuto chvíli s ohledem na měnící se ceny stavebních materiálů zatím známa. Investor nicméně předpokládá, že byty budou k dispozici na přelomu let 2025 a 2026.

VIDEO: V bývalém kamenolomu v Brně vznikne unikátní bytový dům.



délka: 00:09.80 Video Video se připravuje ... V bývalém kamenolomu v Brně vznikne unikátní bytový dům. Rezidence Diorit