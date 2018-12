Romantické prostředí zámku chce nabídnout novomanželům při jejich vstupu do společného života břeclavská radnice. Zahájí proto rekonstrukci kulturní památky. Ta až dosud chátrala a postupně se mění v ruinu.

Jedenáct milionů korun „nalije“ radnice příští rok do opravy zámku. „Vznikne sál vhodný pro svatební obřady, dále informační místo a sociální zázemí. To tam až dosud scházelo,“ uvedl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.



Na zámku sídlí nyní jen vinotéka a přístupná je vyhlídková věž. Ostatní části jsou nepřístupné. Město doufalo, že se po provozovateli vinotéky ohlásí i další zájemci o prostory. Ani po deseti letech jejího provozu se ale nikdo nepřihlásil.

„Vzhledem k tomu, že Břeclav leží na rovině, je z věže je nádherný rozhled na Pálavu, do Rakouska a do Malých Karpat. Přístupná veřejnosti je od května do září. Vstupné stojí 30 korun,“ upřesnil mluvčí radnice.



Z plánů zbyly jen sliby

Opravit zámek by chtělo i nedaleké Veselí nad Moravou. Zdejší památka, kde se natáčel film Filipa Renče Requiem pro panenku, je ale úplně zavřená. Před 15 lety ho získal v dražbě soukromý investor za rovný milion korun.

Nechal v něm udělat archeologický průzkum a plánoval jeho proměnu na luxusní hotel. Pak se ale nepohodl s radnicí. Od té doby objekt už jen chátrá a město se ho snaží získat do svého vlastnictví.