Býk

Býci vstoupí do nového týdne trochu s obavami. Mají pocit, že nejsou dostatečně milováni a v práci se jim nedostává správného přístupu. Rádi by byli lépe ohodnoceni. To platí po všech stránkách. Ani doma nepanuje přívětivá atmosféra, co by potěšila.