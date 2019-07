Štír

Druhý pracovní den proběhne bez komplikací, až by se dalo říci, že se kapánek nudíte. Na druhou stranu jste však rádi, že se nemusíte zbytečně stresovat. Však ono se to na vás brzy nakupí. Raději odpočívejte, bavte se a nabírejte síly do budoucna.