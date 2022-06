Petice usiluje o záchranu jednoho z posledních komplexů lužních lesů, písčin a mokřadních ploch, který se nachází v nejjižnějším cípu Moravy. „Toto území je dle vědců jednou z oblastí s největším druhovým bohatstvím ve střední Evropě. Bývá proto označováno jako Moravská Amazonie,“ vysvětlil Dalimil Toman z hnutí Brontosaurus.



Ekologičtí aktivisté předali ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové (64, KDU-ČSL) petici za ochranu Moravské Amazonie.

Ekologové by byli nejraději, kdyby na soutoku dvou moravských řek vznikl národní park.

„Umožňuje některé zásahy do přírody, které slouží k jejímu prospěchu. V případě zřízení národního parku by to možné nebylo,“ vysvětlila ministryně. Ekologové usilují o ochranu zmíněného území již téměř 50 let, nyní jsou přesvědčeni, že je k tomuto kroku nejblíž v historii.