Sokoly v Českém ráji zřejmě vyrušil dron, nevyvedli mláďata. Šéf ornitologů varuje majitele

Ačkoliv se ochránci radují, že se konečně podařilo sokoly stěhovavé vrátit do české přírody, mají důvody i k obavám. Hnízdění tohoto nejrychlejšího ptáka světa, ale i dalších opeřenců, ohrožují neukáznění lidé s drony, kteří s nimi létají nad jejich hnízdy. Sokoli jsou na rušení mimořádně citliví, když jim kolem hlavy bzučí zařízení, mladé nevyvedou. Přesně to se letos stalo v Českém ráji. Ochránci řeší, jak podobným incidentům do budoucna zamezit, podle všeho jich bude přibývat.