Posun v případě unesené a znásilněné studentky Soni: Obviněný záchranář Ivo skončil ve vazbě!

Děsivý případ začal v září 2023. Soňu tehdy nalezli v bezvědomí a intoxikovanou u nemocnice v bratislavské Petržalce. Policie přijala oznámení o jejím pohřešování a následné vyšetřování vedlo k obvinění Iva P. Čtyřiapadesátiletý záchranář měl studentku omámit ketaminem a následně minimálně jednou znásilnil.

V dubnu následujícího roku však přišel nečekaný zlom. Projuratura trestní stíhání zastavila na základě znaleckého posudku, podle kterého měl obviněný trpět schizofrenií. Soud proto rozhodl o jeho umístění v psychiatrickém zařízení.

Nové důkazy a další zvrat

Po zastavení stíhání však vyšla najevo další skutečnost, která průběh celého vyšetřování ještě více zkomplikovala. Objevila se totiž svědkyně, která s Ivem P. měla mluvit v době, kdy studentku Soňu držel pod zámkem. „Máme přímou svědkyni, která dala čestné prohlášení, plus máme čestné prohlášení od primářky psychiatrického oddělení v Pezinku, kde jednoznačně vyloučila, že potřebuje léky. Má sklony k fabulaci,“ uvedl právník oběti Ondřej Urban.

Soud se proto rozhodl trestní stíhání obnovit. Zastavení stíhání prý bylo nezákonné a vedlo k porušení práva oběti na spravedlivý proces. V sobotu se ještě také rozhodovalo, jestli obviněný skončí ve vazbě. Tomuto návrhu soud vyhověl.

„Městský soud Bratislava I o návrhu krajské prokuratutry v Bratislavě rozhodl tak, že obviněného Iva P. vzal do vazby, a to takzvané útěkové preventivní vazby,“ řekl podle deníku Nový Čas mluvčí Krajského soudu v Bratislavě Pavol Adamčiak. „To je z důvodného podetření, že by obviněný mohl utéct a vyhýbat se stíhání, stejně tak i z obavy, že by mohl v trestné činnosti pokračovat,“ dodal.