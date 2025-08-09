Hrůza ve Zvoli: Lev utekl z klece a zaútočil na muže! Policie zvíře zastřelila
Dramatické chvíle zažili v sobotu večer obyvatelé Zvole u Prahy. Z klece tam utekl lev a minimálně jednoho člověka napadl. Policie zvíře musela zastřelit.
Incident se měl odehrát v sobotu večer, kdy z malého kontaktního zooparku na kraji obce utekl z klece lev a dal se na útěk.
„Kolem 19:58 jsme přijali oznámení o tom, že údajně ošetřovateli ve Zvoli utekl z klece lev. Muž utrpěl drobná poranění. Na místo jsme okamžitě vyjeli. Situace na místě byla taková, že policisté museli použít služební zbraň a lva zneškodnit. Okolnosti, za kterých k celé situaci došlo, zjišťujeme,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Podle informací mluvčího Záchranné služby Středočeského kraje Marka Hylebranta, byl s lehčím zraněním ošetřen jeden muž.
Kontaktní zoopark, odkud lev zřejmě v sobotu utekl, na sociální síti konkrétní informace o incidentu nesdělil. „Všechny zítřejší návštěvy (10.8.) jsou zrušeny. Omlouváme se a děkujeme za pochopení," napsalo vedení stroze.
