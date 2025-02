Zpověď první oběti násilníka ze Siřemi: Probíjel mě elektřinou a propíchl mi bradavky

Případ, který lze jen těžko pochopit. I tak se dá popsat incident, na který média upozornila před pár dny. Násilník Karel N. měl před časem unést sedmadvacetiletou ženu a dlouhé tři měsíce ji znásilňoval, trápil hladem a držel na řetězu v temném sklepě zanedbaného domu v Siřemi na Lounsku. Nejednal tak ale bohužel poprvé.

Podle informací serveru Seznam Zprávy měl Karel N. před čtyřmi lety vylákat do svého domu mladou ženu, které chtěl údajně nabídnout práci hostesky. Událost ji poznamenala. Dodnes se bojí, pořídila si i pro lepší pocit ochrany velkého psa. O hrůzách, které jí muž prováděl, se rozhodla promluvit. Doufá, že se její bývalý trýznitel už konečně dostane za mříže.

Podivný nápoj

„Říkala jsem příteli, že nemůžu uvěřit tomu, že to udělal někomu jinému. To je prostě hrozné,“ uvedla pod záštitou anonymity. Pro server přiznala, že ještě před osudným dnem měla s mužem jednou dobrovolný pohlavní styk. Večer, kdy ji ale muž napadl, o souhlasný sex podle ní rozhodně nešlo. Dokonce se před vstupem do domu u muže ujišťovala, že jde skutečně o pracovní setkání.

Poté, co skutečně dívka s mužem nafotila nějaké fotky, jí muž podal pití. „Po focení mi dal pití, po kterém jsem se necítila dobře. Ta žena, co tam s ním byla, říkala, že je to horkem. Přikládali pořád do kamen,“ vylíčila své vzpomínky žena.

Hrůzám přihlížela další žena

Necítila se dobře a chtěla odejít, muž jí v tom ale zabránil. Následně jí na hlavu připevnil masku psa a svázal ji řetězy. Pak došlo k bití a znásilnění. „Když jsem křičela, zacpal mi pusu žínkou. Na krku jsem měla elektrický obojek, probíjel mě. Také mi propichoval bradavky, čím, přesně nevím,“ říká. Hrůzám, které muž oběti prováděl, měla přihlížet údajně další žena.

„Byla jsem připoutaná za krk ke zdi,“ uvedla oběť. Z domu hrůzy se nakonec po několika hodinách dokázala dostat, když si všimla ostrého předmětu, díky kterému se zbavila obojku a stahujících náramků na ruce. Schovaná jen v dece hledala po útěku pomoc u sousedů.

Místo basy podmínka

Ti byli z jejího zjevu v šoku, bylo jasné, že si žena prošla peklem. „Měla všude otisky rukou a podlitiny. Bylo jasné, že ji někdo surově bil, s mámou jsme jí poskytly takovou ‚první pomoc‘, ošetřily jsme ji. Snažila jsem se ji podpořit i psychicky,“ vypověděla mladá dívka, která spolu s matkou oběti Karla N. pomohla.

Týraná žena vše nakonec přiznala policii. Doufala, že její trýznitel skončí za mřížemi. „Řekli, že má dostat tři roky odnětí svobody. Pak jsem ho ale potkala asi za rok tady, na ulici,“ dodala se slzami. Jak uvedl server Seznam Zprávy, muž se proti rozsudku odvolal a nakonec v roce 2022 vyvázl s pětiletou podmínkou.