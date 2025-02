Klientky o zvrhlém gynekologovi z Liberce: Arogance a necitlivé jednání, které překračovalo hranice

Odporný případ gynekologa J. S. z Liberce otřásl v posledních dnech celou republikou. Ženský lékař měl údajně dlouhodobě zneužíval děti, které často pocházely ze sociálně slabších poměrů. Poté, co ho policie vzala do vazby, spáchal muž sebevraždu. Na gynekologův přístup a jeho nevhodné chování si stěžovaly veřejně i některé jeho dospělé pacientky. Ty zmiňovaly hlavně aroganci, ponižující přístup a hrubé jednání, které mělo daleko do profesionálního standardu.