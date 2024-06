Pití moči, incest i zoofilie: Soud šokovala svědectví kolem bestiálního zneužívání dětí

Obžalovaná u soudu uvedla, že se synem souložila proto, aby mu pomohla. Žena a její druh podle obžaloby chlapce sexuálně zneužívali dlouhodobě, pořizovali u toho fotografie, nahrávky. S praktikami v obci na Lounsku začali, když dítěti bylo sedm let. Musel například močit na ženu. Žaloba je viní mimo jiné i ze sexuálního zneužití ženina tehdy dvouměsíčního vnuka a zoofilie, muže pak i z přechovávání omamných a psychotropních látek. Hrozí jim až dvanáctileté vězení.

Dcera ukončila s matkou kontakt poté, co se dozvěděla o zneužití svého syna. Svědkyně řekla, že jí poskytla policie informaci o tom, že při hlídání vnuka žena vypila jeho moč, zneužití dokládá fotografie. „Ona mi řekla, že i když to vypadá tak, jak to vypadá, že provozovala urinoterapii,“ uvedla. Dozvěděla se také, že přikládala vnuka ke svému prsu. „Vysvětila mi, že to podporuje zdravé buňky v jejím těle,“ řekla svědkyně.

Věřila, že se někdo rozhodl infikovat lidstvo

S matkou měla dcera podle svého vyjádření pěkný vztah. Matka podle svědkyně původní rodinu opustila kvůli novému příteli. S ním měla syna, se kterým následně odešla na venkov, kde potkala současného druha. Tam se její náhled na společnost po nějaké době změnil, řekla dcera o své matce. „Po nějaké chvíli začali obviňovat společnost, věřili jiným scénářům, že se někdo rozhodl infikovat lidstvo,“ uvedla svědkyně. „Měla jsem po porodu ekzém na rukách a ona mi řekla, ať je zkusím namočit do moči syna nebo moč vypít, že to má ozdravné účinky, to jsem odmítla,“ řekla.

Nevlastní bratr byl uzavřený, řekla u soudu žena. V osobním kontaktu jsou sourozenci jen sporadicky. S matkou si už pouze telefonuje. Svědkyně uvedla, že o žádných rituálech nevěděla. Poškozeného, který žije s biologickým otcem a je už dospělý, vyslechne soud prostřednictvím videokonference na dalším jednání. Podle státní zástupkyně se u chlapce stále projevuje syndrom týraného dítěte, trpí posttraumatickým stresovým syndromem, který vyžaduje několikaletou léčbu.

Psovi se sex prý líbil

Ohledně sexu se psem obžalovaná u soudu řekla, že měla pocit, že se mu to líbilo. Muž sexuální hrátky podle obžaloby nahrával a dával poškozenému příkazy, co má konkrétně dělat, přitom masturboval. Konopí používal podle ženy pro výrobu masti na bolesti zad po úrazu. Semena jedovatého durmanu, která se našla při domovní prohlídce, podle ženy před lety dostali, chtěli pěstovat botanickou raritu. Trestné činy se týkají období let 2012 až 2016.

Na skutek se přišlo náhodou při vyšetřování jiného případu. Fotografie ženy s dítětem z České republiky se objevila na internetu a policii se podařilo určit její totožnost. Rozsáhlý fotografický materiál policie zajistila při domovní prohlídce.