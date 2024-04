Nechutné praktiky rodičů z Lounska: Matka prý chtěla synovi (9) jen pomoci, chlapec se znásilňování bránil!

Žena se hájí tím, že prováděla léčebnou terapii, protože syn byl nemocný, pomočoval se. S praktikami v obci na Lounsku začali, když dítěti bylo sedm let. Musel například močit na ženu. Žena vypověděla, že měli chlapcův informovaný souhlas. Řekla, že neví, odkdy je sex legální. „Celý lidstvo vzniklo z incestu,“ uvedla k dotazu soudu. „Chtěla jsem mu poskytnout to nejlepší. Měla jsem pocit, že se mu to líbí,“ řekla. Trestné činy se týkají období let 2012 až 2016.

Obžalovaná v úterý zopakovala, že se cítí být potrestána už tím, že jí soud odebral rodičovská práva. Sexuální aktivity fotil a nahrával podle obžaloby její druh, který při nich masturboval. Konopí používal podle ženy pro výrobu masti na bolesti zad po úrazu. Semena jedovatého durmanu, která se našla při domovní prohlídce, podle ženy před lety dostali, chtěli pěstovat botanickou raritu.

Žena v úterý nedokázala vysvětlit některé rozpory ve výpovědi před soudem a v přípravném řízení. Na řadu věcí si podle svých slov nepamatuje. „Partner má obrovské znalosti v tom oboru, tak nás podporoval, abychom urinoterapii prováděli. Občas si vyžádal, abych mu počůrala záda, protože mu to pomáhalo na bolesti. Uriny je omezené množství, nechal nám ji k dispozici, protože podle jeho názoru jsme to potřebovali víc než on,“ uvedla.

Ohledně sexu se psem žena řekla, že měla pocit, že se mu to líbilo. Zoofilie se účastnila ještě další žena, její případ soud projednává samostatně.

Muž sexuální hrátky podle obžaloby nahrával a dával poškozenému příkazy, co má konkrétně dělat.