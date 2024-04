Údajní vrazi z Pohodlí měli vařit oběť v sudu: K soudu přišli s úsměvem?!

Podle informací Blesku navrhla státní zástupkyně Lenka Faltusová po přednesu žaloby pro prvního obžalovaného Pavla J. trest za brutální vraždu ve výši okolo 30 let. Pro spoluobžalovaného Alexandra G. pak 25 let. Obhájce Pavla J. uvedl, že se muž necítí být vinen, jeho kumpán Alexandr G. ale vinu zčásti přiznal. Oba během pondělního hlavního líčení odmítli úmysl uneseného muže (†28) zavraždit.

Případ se podle spisu odehrál v červenci 2022. Obžalovaní Pavel J. a Alexandr G. brutální vraždu muže (†28) měli spáchat po předchozí domluvě. Mělo se jednat o odplatu za odcizenou marihuanu.

Obžaloba Pavla J. a Alexandra G. viní z toho, že nejprve donutili muže nastoupit do auta, kterým jej převezli do domu známého, kde poškozeného ve sklepě mučili a bili. „Převedli jej do sklepních prostor, kde za použití různých nástrojů, zejména zapnuté elektrické strunové sekačky, poškozeného zraňovali v oblasti zad, hýždí a nohou,“ svojí ve zveřejněné části obžaloby. Použitých nástrojů se muži později zbavili ve sběrném dvoře ve Vysokém Mýtě na Svitavsku.

Podle státního zastupitelství v důsledku bití poškozený upadl do bezvědomí. Obžalovaní ho přenesli do koupelny domu, umyli ho, oblékli a umístili na gauč v obývacím pokoji, kde mu podali lék Questax. Následující den ráno ho tam našli mrtvého a společně zosnovali plán, jak se zbavit těla poškozeného, uvádí obžaloba. Mrtvého muže dvojice měla převést do obce Pohodlí na Svitavsku, kde jen z obžalovaných žil.

Po vraždě se Pavel J. a Alexandr K. pýr rozhodli, že se muže musí zbavit. Pomocí sekery zesnulého naporcovali. Část nohy v oblasti kotníku následně uvařili, aby zjistili dobu vaření a moment, kdy se maso začne oddělovat od kosti. Následně tělo odnesli na dvůr. „Vložili jej do kovového sudu, zalili vodou a v tomto sudu tělo poškozeného uvařili,“ popisuje dále obžaloba. Tvrdé části těla jako lebku či kosti Pavel J. a Alexandr G. údajně spálili, zbytky těla rozvezli po obci. Po činu muži celý dům v Pohodlí uklidili, sklep vybílili vápnem a dům kompletně vystříkali dezinfekcí.