Reakce obžalovaného v případě smrti Nikolase D. u Brněnské přehrady nebyla podle znalkyně, psychiatričky Marty Holanové, patologická, ani překvapivá a nešlo o úmysl. „Cítil se ohrožený, měl pocit, že je bezmocný, že mu jde o život, tak nůž použil,“ řekla uznávaná psychiatrička.

Ukrajinec, který hlučnou skupinku Romů v tramvaji napomenul, byl po vystoupení na zastávce MHD zbit celkem třikrát. Uvedla to žena, která se svým manželem a dalším známým Romana R. doprovázela na přehradu, kde chtěli sledovat ohňostroj.

„Nejaktivnější byl mladík v tričku se vzorem. Držela jsem ho, odtlačovala, říkala mu, ať se uklidní. Říkal, že si chce s Romanem jen promluvit. Obešel mě a pak začal Romana bít,“ vypověděla Katarina B.

Znalkyně: Přemýšlím, co bych udělala já

Psychiatrička Holanová nezjistila, že by obžalovaný cizinec trpěl nějakou patologií, popsala ho jako nenápadnou, normálně strukturovanou osobnost. Uvedla, že je hodnotově ukotvený, s křesťanskou výchovou, hodnoty dodržuje a váží si jich. Chová se podle ní odpovědně. Nezjistila ani zvýšenou míru agresivity či impulzivity.

„Nezbývá mi než přemýšlet, jak bych se zachovala já, kdybych byla napadena a měla možnost se bránit. Jsou mimořádné situace, kdy každý člověk dokáže udělat něco, co by normálně nedokázal," řekla u soudu Holanová.

Uvedla, že z jejího pohledu šlo o krátký okamžik, instinktivní reakci. Podle ní nešlo o úmysl, že by chtěl obžalovaný jednat tak, aby někomu záměrně ublížil. „Když se cítil ohrožený, měl pocit, že je bezmocný, že mu jde o život, tak nůž použil," uvedla Holanová.

Psycholožka Marcela Langová - Šindelářová uvedla, že intelekt obžalovaného je výrazně nadprůměrný, připomněla, že má vysokoškolské vzdělání. Jde podle ní o vyzrálou osobnost, nenašla u něj žádné patologické rysy. Nemá podle ní zvýšenou agresivitu.

Nemohl uniknout, sáhl k obraně

„Bydlel na ubytovně a popisoval poměry, že tam dochází k hlučnému jednání. A že přijde a požádá je, aby se ztišili, oni tak učiní. V té tramvaji se snažil zklidnit tu skupinu a předpokládal, že to povede k cíli. Nemohl předpokládat, že dojde k takovému konfliktu," řekla psycholožka.

Uvedla, že obžalovaný se cítil ohrožený, bezmocný a v takové situaci člověk volí buď únik, nebo protiútok. „Únik nebyl možný, sáhl tedy k druhému pólu, k fyzické obraně," podtrhla znalkyně.

Znalec: Bodnutý mladík neměl šanci přežít

Nikolas D.. (†23) měl po bodnutí do břicha jen teoretickou šanci přežít. U krajského soudu to řekl znalec z oboru zdravotnictví. „Nůž přeťal v břiše dolní dutou žílu a kýčelní tepnu. Následovalo masivní krvácení do břicha.,“ řekl znalec Jan Krajsa. Lékaři marně bojovali o mladíkův život několik hodin.

Předvolaní svědci popsali okolnosti tragédie poté, co cizinec v tramvaji napomenul hlučnou skupinku Romů. Tři z nich jej na zastávce MHD u brněnské přehrady opakovaně napadli. Roman R. po pádu na zem vytáhl nůž a Nikolase (†23) bodl do břicha. Hájí se tím, že jednal v sebeobraně. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Závěrečné řeči sledovaného procesu a rozsudek zazní 1. března.

