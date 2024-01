Zpět

Neuvěřitelné! Téměř 80 let od skončení druhé světové války stále ležel u Brněnské přehrady minometný granát. Nepřekvapilo by to až tak, pokud by byl v zalesněné oblasti. Výbušnina ovšem ležela přímo na pláži, kde se každoročně rekreují tisíce lidí!