Poprask na základce kvůli počítání lidí v plynové komoře: Šok pro židovskou obec i psychologa

Téma holocaustu bylo podle ředitele školy Zbyňka Minaříka mezipředmětovým projektem s důrazem na humanitní předměty. Do projektu se ale zapojili i učitelé fyziky. „Odtud pochází výstup, který je při nejlepší vůli problematický. Řečeno na rovinu, tento výstup se vyučujícím hrubě nepovedl a vůbec neměl vzniknout. Je nedostatečně citlivý k danému tématu a rozhodně jej nechci hájit,“ vysvětloval hned po zveřejnění případu ředitel.

K situaci se vyjádřil také pedagog a autor metodických textů Robert Čapek, který na případ jako první upozornil. „Tohle je totální ztráta soudnosti. Snaha o jakési prolínání předmětů nesmí přece končit tím, že budeme počítat průtok plynu v plynových komorách nebo nosnost palet na mrtvoly. Tohle je za hranou těch největších oslovin našeho školství tohoto tisíciletí.“

Neakceptovatelný exces

Na tuto sobotu navíc připadá Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Blesk oslovil také Federaci židovských obcí v ČR. I je celá věc zaskočila. „Neznáme celý kontext školního projektu a není v našich možnostech ověřit autenticitu zveřejněných dokumentů. Je-li však informace pravdivá, pak musíme zcela souhlasit s komentářem pana Roberta Čapka.

Takto formulované zadání považujeme za neakceptovatelný exces, který bezesporu překročil základní hranici empatie a zdravého rozumu, a měl by být podnětem pro vedení či zřizovatele školy, případně pro českou školní inspekci,“ soudí tajemník organizace Michael Pelíšek.

Odlidštěné a neuctivé

Zadání projektu překvapilo i psychoterapeuta Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl. „Můj první pocit byl, že to snad není možné. Je úplně neuctivé a necitlivé dávat z role učitele žákům tento typ příkladů. Z něčeho, co je vlastně tragédie, se tady dělá situace hodná technického zkoumání. Je to odosobněné a odlidštěné,“ má jasno odborník.

Takové zadání podle Kulhánka může některé žáky dostávat do velmi nepříjemné situace, protože odmítnout úkol znamená jít do konfliktu s učitelem. „Jsou v situaci, že mají dělat něco, s čím nesouhlasí, nebo co je jim proti srsti, ale zároveň je to zadáno od autority, takže může teoreticky hrozit postih, pokud to odmítnou,“ vysvětluje dále psycholog, který přiznává, že sám má tři dcery v pubertálním věku a myslí, že ony by odmítly na projektu pracovat.

„Řadu věcí zlehčují, vtipkují, ale myslím, že tady by na to koukaly a ptaly se, jestli si myslím, že je to normální. Je špatně, že někdo, kdo je autorita, kdo by měl být pro děti vzorem, se k holocaustu staví jako k technické věci a ne jako k lidské tragédií,“ uzavírá Jan Kulhánek.