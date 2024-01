Pieta na nádraží, kde útočník ubodal Filipa (†14): Přišli i zdrcení rodiče!

„Proč to udělal, proč mému synáčkovi?“ vzlykala matka chlapce před budovou vlakového nádraží, kde vzniklo pietní místo. Příbuzní ji podpírali, aby nezkolabovala. „Máme o ni strach, protože co se to stalo, tak nejí,“ řekl otec Filipa. Na chlapcův pohřeb se lidé, kteří jej znali, rozhodli přispět.

„Rozloučení bude veřejné v kostele, ale termín ještě není,“ řekl Vojtěch Demeter, organizátor piety, na níž její účastníci zapalovali svíčky a drželi minutu ticha.

K útoku došlo na nádraží v Hradci Králové ve čtvrtek večer. Útočník, který chlapce údajně zavraždil po hádce, prý jen proto, že mu nechtěl dát cigaretu, je od pátku ve vazbě. Na teprve 14letého chlapce zaútočil několika ranami kuchyňským dožem.

Obviněný z vraždy se dal po útoku na útěk. Policie po něm zhruba hodinu pátrala, až ho našla u něj doma. Do akce byla povolána i zásahová jednotka. Hrozí mu až výjimečný trest.