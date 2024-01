Vrah ubodal Filipa (†14) v kolejišti na nádraží: Za pár dní by slavil narozeniny!

K vraždě došlo ve čtvrtek vpodvečer asi o půl šesté mezi kolejišti na okraji nádraží mimo nástupiště. Útočník, o kterém místní hovoří jako o psychicky narušeném feťákovi, který po lidech všelicos loudil jako žebrák a už měl i problémy se zákonem, Filipa údajně ubodal po hádce kuchyňským nožem.

Zemřel okamžitě. „Prý měl šest ran,“ řekl Blesku Filipův známý. Zda šlo o náhodný incident, nebo k němu došlo na smluveném setkání a co ho vyvolalo, není zatím zřejmé. Mezi lidmi pohybujícími se na nádraží se mluví o tom, že předmětem sváru byla cigareta nebo marihuana. „Malej švagříček přišel o život jen kvůli nějakýmu bláznovi. Je to moc velká bolest,“

Pietní setkání

„Ten dotyčný, co to Filípkovi udělal, ať skončí v pekle. Anebo jestli má aspoň trošku svědomí, tak si život vezme sám. Vím, že to říkám hnusně, ale tak to cítím. Je to pro mě zrůda v lidské podobě. Přeju mu jen smrt,“ reagoval na čin známý rodiny Vojtěch Demeter.

Na sociální síti poprosil všechny, kteří Filípka znali, o finanční příspěvek pozůstalým k uspořádání důstojného pohřbu. „A v neděli ve 14 hodin bude na vlakovém nádraží, tam, kde se to stalo, pietní akt, kde uctíme Filípkovu památku,“ pozval zájemce na pietní setkání.

Vraha chytili po hodině

Po mordu se násilník dal na útěk. Byl zastaven provoz vlaků a začaly po něm pátrat desítky policistů a nádraží prohledávaly s varováním veřejnosti, že hledají nebezpečného, zřejmě ozbrojeného pachatele násilného činu. „Během hodiny se nám ho podařilo zadržet v jeho bydlišti v Hradci Králové,“ uvedla policistka Iva Kormošová. U sebe měl nůž. Včera si vyslechl obvinění a soud na něj uvalil vazbu. Hrozí mu až výjimečný trest.