Chlapce (†14) v Hradci Králové ubodala „známá firma“: Vražda kvůli cigaretě?! Video ze zadržení

K hrozivé události došlo ve čtvrtek kolem půl šesté hodiny večer na vlakovém nádraží v Hradci Králové. Dvaatřicetiletý muž tam měl nožem ubodat teprve čtrnáctiletého chlapce. Policie pachatele zatkla krátce po činu, video ze zadržení zveřejnili na webu. V pátek ráno ho policisté obvinili z vraždy a v odpoledních hodinách ho soud poslal do vazby. Místní promluvili o údajném pachateli.

O tragické události informovala ve čtvrtek večer policejní mluvčí Iva Kormošová, která uvedla, že podezřelého zadrželi asi hodinu po incidentu. „Jedná se o podezření z trestného činu vražda, kdy podezřelou osobou je dvaatřicetiletý muž a poškozenou osoba mladší 15 let,“ sdělila mluvčí.

V pátek kriminalisté zadrženého muže obvinili z vraždy a podali návrh na jeho vzetí do vazby. „Klademe mu za vinu, že po předchozí hádce napadl kuchyňským nožem 14letého chlapce, který na místě na následky zranění zemřel,“ dodala k tomu Kormošová. V odpoledních hodinách sdělila, že muže obviněného z vraždy soudce uvalil vazbu. „Díky všem zainteresovaným složkám jsme ho předali vězeňské službě po přibližně 20 hodinách od spáchání skutku,“ uzavřela.

Místní obyvatelka pro server Novinky.cz popsala, že obviněný muž se často pohyboval v okolí nádraží, kde žebral. Obecně se prý choval velice podivně a zřejmě bral drogy. „Byl to feťák. Říká se, že ten incident byl skrz cigaretu a marihuanu. Ale samozřejmě jsem u toho nebyla, to je, co se povídá. Toho chlapce mi je strašně líto. Znám od vidění jeho rodinu,“ sdělila žena webu.