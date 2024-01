Lukáš měl držet Elenu (16) proti její vůli: Šokující slova manželky!

Až osm let za mřížemi hrozí Lukášovi, jenž čelí obvinění ze zločinu omezování osobní svobody. Jednačtyřicetiletý muž měl údajně v hospodářské budově ve slovenské obci Kendice zamykat šestnáctiletou Elenu! Muže na první svátek vánoční zadržela policie a již se postavil před soud. Krajský soud v Prešově jej poslal do vazby. Jeho manželka pro slovenský deník uvedla, že však všechno bylo úplně jinak a za svým mužem stojí.

Slovenské úřady rozplétají šokující případ, který se odehrál ve slovenské obci Kendice. Jednačtyřicetiletý Lukáš tam měl v hospodářské budově nedaleko rodinného domu, jenž sdílel se svou manželkou Zuzanou a třemi dětmi, zamykat teprve šestnáctiletou Elenu.

„Proti její vůli ji opakovaně zamykal v místnosti hospodářské budovy, která je součástí jednoho z rodinných domů,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová pro slovenský deník Plus Jeden DEŇ. Muž měl dívku v budově zamykat v období od 30. října do 24. prosince.

Na první svátek vánoční jej zadržela policie a čelí obvinění ze zločinu omezování osobní svobody. Krajský soud v Prešově rozhodl o jeho vzetí do vazby. Obviněného k soudu doprovázela jeho manželka Zuzana, která pro výše deník uvedla, že jde o křivé obvinění ze žárlivosti.

„Nelíbilo se jí, že manžel strávil Vánoce s námi. Seznámili se v létě. Její rodiče si ho objednali na převoz materiálu. Ona se do mého manžela chorobně zamilovala a nedala mu pokoj,“ vypověděla Zuzana s tím, že se bojí, jaký vliv bude mít případ na její děti. „On ji nikde násilím nedržel. Vždyť řádně chodila do školy. Odtamtud se mohla vrátit k matce a ne ustavičně chodit do Kendic ze mým mužem,“ uzavřela.