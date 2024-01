Dojemné poslední rozloučení s obětí střelce z fakulty: Sbohem dalo Anetce (†20) plné divadlo!

Se studentkou v bílé rakvi obklopené květinami a věnci v pastelových barvách se loučil plný sál. Na pódiu stála čestná stráž hasičů, protože byla členkou dobrovolného sboru. Kamarádi příchozím před usednutím v hledišti upevňovali na oděv špendlíkem se srdíčkem stužku, ale ne v černé, jak by se čekalo, nýbrž v modré a lila barvě. Tak by si to prý veselá dívka asi přála. „S posmutnělou řečí by nás hnala,“ sdělil v úvodu řečník, který pak krátce představil Anetčin život.

Pozdrav ve znakové řeči Anetku vnímalo její okolí především jako dívku s velkým srdcem plným radosti. „Pamatujeme si ji jako usměvavého andílka. Když se objevil Mikuláš, věděli jsme, že s ním přijde Anet. I v živém betlémě bylo jasné, kdo bude anděl. Letošní vánoční setkání jsme zrušili. Chybí nám anděl,“ pronesl řečník. Na filozofické fakultě studovala komunikaci s neslyšícími, a tak poslední slova »miluji tě«, poslal dívce do nebe ve znakové řeči. Poté se za zvuku písně Never Enough od Loren Allred zatáhla opona.

Anetka byla jednou z obětí střelby na pražské filozofické fakultě, ke které došlo 21. prosince loňského roku. Ta se řadí k jedné z nejtragičtějších událostí v historii České republiky. Pachatel na místě osudného dne zastřelil 13 lidí, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, někteří těžce. Po činu pachatel podle policie spáchal sebevraždu.

Čtyřiadvacetiletý pachatel byl později kriminalisty označen i za strůjce dvojnásobné vraždy v pražském Klánovickém lese z 15. prosince. K činu se doznal v dopise, který policie našla v jeho rodném domě v Hostouni na Kladensku.

