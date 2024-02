Státní zástupkyně Martina Adámková nyní svědkyni položila několik dotazů. Ptala se na běžný chod ordinace, personální obsazení a podobné záležitosti.

Svůj dotaz svědkyni položil i Cimického obhájce, zeptal se jí, co si o celé kauze myslí. „Já s ním mám jen dobrou zkušenost, k pacientům je empatický a vstřícný. Má s pacienty trpělivost a je velmi ochotný. Pro mě je ta kauza překvapující, pokud se něco takového ženě stane, měla by to řešit hned a svěřit se svému blízkému okolí, to je můj názor. Já jsem u pana doktora nic takového nezaznamenala,“ řekla svědkyně.