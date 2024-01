Pieta za oběti šíleného vraha: Studenti objali fakultu a zapálili smuteční oheň

Podle reportérky Blesku, která byla na místě, byla už 15 minut před 14:00 účast nadmíru hojná. Především studenti zaplnili celý Ovocný trh až po Železnou ulici. Na konec davu se nedalo dohlédnout. Lidé se zaujetím poslouchali projevům, které zazněly od rektorky Mileny Králíčkové a děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Evy Lehečkové.

„Nebudu mluvit o smutku a zmaru, o tom se na náměstích nedá křičet. Univerzita Karlova je jednotná, všechny fakulty společně s námi hledají cestu, jak obnovit život na naší fakultě. Je to potvrzení jednoty naší univerzity,“ řekla děkanka.

Průvod pod dohledem policie

Ve 14:00 se dav několika stovek účastníků vydal napříč historickým centrem k budově FF UK na náměstí Jana Palacha. I přes velký počet lidí byli lidé prakticky zcela tišší, jen místy bylo slyšet šepot. Poklidnou pietní atmosféru občas přeruší pouze dětský křik, poznamenala reportérka Blesku. Účastníků bylo tolik, že na šířku prakticky zaplnili celou Celetnou ulici.

Na pietní průvod dohlíželi policisté, organizovali ho dobrovolníci z řad studentů FF UK. Z Ovocného trhu přenesl průvod lampu se světlem, symbolicky tak odnesl světlo ze svíček, které se shromáždily na pietním místě.

Obejmutí budovy

Před 14:30 se u budovy fakulty dav účastníků rozdělil. To z důvodu, aby budovu mohli všichni symbolicky obejmout. Rektorka a děkanka šla každá z jedné strany, aby se se světlem setkaly před hlavním vchodem budovy.

Video Pietní průvod za oběti střelby na FF UK z Ovocného trhu na náměstí Jana Palacha. (4. leden 2024) - Veronika Foltová Video se připravuje ...

Následně proběhlo avizované obejmutí budovy. Vzhledem k tomu, že účastníků bylo několik stovek, aby vznikl souvislý řetěz těl, museli účastníci od budovy poodstoupit až do vozovky. Zároveň místy stáli v několika řadách, přičemž z Ovocného trhu ještě ve 14:55 docházeli další a další účastníci. Lidský řetěz těl kolem budovy byl s každou minutou silnější, uvedla reportérka Blesku.

Hulváti řidiči

Atmosféra byla tichá a poklidná. Narušovala ji pouze rušná doprava, jelikož před fakultou se kříží ulice Kaprova, 17. Listopadu, po níž jezdí i tramvaje, a Mánesův most. Zatímco řidiči tramvají pietu respektovali, některá automobilová vozidla na účastníky troubila! Řidiči se snažili projet stůj co stůj a často na dav troubili, poznamenala redaktorka Blesku.

Svíčky u vchodu

Vstup do budovy Karolina dosud pokrývá tisíce svíček, na místě jsou také květiny, plyšová zvířátka, vzkazy po oběti či fotografie. Svíčky by se měly z místa sebrat v pátek dopoledne, zároveň by z nich měla vzniknout trvalá připomínka tragédie na FF UK.

Smuteční oheň na náměstí

V 15:00 rektorka s děkankou a dalšími účastníky průvodu zapálily na památku obětí střelby smuteční oheň přímo na náměstí Jana Palacha. Celý akt doprovázalo zvonění zvonů z pražských kostelů. Trvalo přesně 14 minut - každá minuta za jednu oběť, která zesnula rukou masového vraha.

Symbolicky tak přenesli veškerý žal těch, kteří přišli vzdát úctu obětem před Karolinum, na místo, kde se neskutečná tragédie odehrála. Smuteční místo průvod obestoupil, všichni se při tom drželi za ruce a tiše vyjadřovali svou ztrátu i úctu k zesnulým.

Na závěr piety na schodech u Rudolfina vystoupily společně pěvecké sbory. Emotivnímu vystoupení mlčky v zaujetí přihlíželi kolemjdoucí. Mezi písněmi zazněla například skladba Hospodine pomiluj ny. Mnohým přihlížejícícm posluchačům se v očích leskly slzy. Po vystoupení následoval dojatý a zasloužený aplaus.