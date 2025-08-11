Policii trápí nevyřešený mord: Markétku (†4) našli ubodanou, vrah uniká
Slovensko trápí nevyřešený případ vraždy teprve čtyřleté holčičky. Markétku u Nitry někdo ubodal! Ani po 27 letech není jasné, kdo čin spáchal a vrah je tak stále na svobodě. Dívka měla v těle zhruba třicet bodných ran.
V červnu roku 1998 Markétka krátce po poledni zmizela. Po dvou hodinách pátrání našli holčičku mrtvou. Z pohledu na její tělíčko mrazilo. V těle měla asi 30 bodných ran. Ty mířily na hrudník, krk i břicho. Ani po 27 letech není jasné, kdo nepochopitelnou vraždu spáchal.
Markétka nezmizela jen tak. Vracela se s tátou z místa bývalého bydliště. Když už byli oba poblíž nového bydlení ve Velké Dolině, rozhodla se jít napřed. Prý měla velký hlad. Krátce poté se po ní až do osudného nálezu slehla zem, napsal server nitra.zoznam.sk.
Policejní zjištění přinesla do případu zmatek. Jak se ukázalo, děvčátko někdo nezavraždil tam, kde ho našli. Její tělíčko tam vrah přenesl. Tři dny po nalezení těla se kriminalistům ozval Daniel P, místní usedlík. Tvrdil, že dívku zavraždil on. Soud jeho vinu nepotvrdil pro nedostatek důkazů. Daniel sám u soudu vraždu nakonec popřel a tvrdil, že je na něj vyvíjený tlak ze strany policistů. V roce 1999 bylo trestní stíhání zastaveno.
Případ policisté znovu otevřeli v roce 2002, kdy padlo podezření na rodinné příslušníky, ani to se ale nepodařilo potvrdit. „Prověřovala se také možnost, že dítě zemřelo nešťastnou náhodou a velké množství bodných ran bylo krycím manévrem, aby si policie myslela, že někdo spáchal brutální vraždu,“ uvedl již dříve jeden z policejních zdrojů. Dosud tak není jasně, co se u Nitry před 27 lety stalo.
Je to smutné a zvláštní.Velice zvláštní je i to,že se za celé roky nepodařilo vypátrat viníka. 👎