Hlasujte v anketách. Pavlův projev, nový Hlavák i kvalita pohádek

Co si myslíte o otázkách, které hýbou Českem? Hlasujte taky a zjistěte, jestli si mysléte to, co většina. Kterých 5 anket v poslední době zaujalo?

Jste pro přijetí Eura?

Prezident Petr Pavel překvapil ve svém novoročním projevu silným apelem na přijetí eura. Vyzval, aby ČR po letech začala dělat konkrétní kroky, které zemi dovedou k naplnění závazku přijetí eura s tím, že společná evropská měna je logickou budoucností.

Prezident Petr Pavel při novoročním projevu. (1.1.2024) | ČTK / KPR/Zuzana Bönisch Prezident Petr Pavel při novoročním projevu. (1.1.2024) | ČTK / KPR/Zuzana Bönisch

Názory oborníků, politické scény i laiků, se ale liší. "Přijetí eura je primárně otázkou politickou, ekonomické argumenty jsou tak vlastně druhořadé," upozornil například. analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Určité zájmové skupiny samozřejmě z přijetí eura ekonomicky těžit budou, politiky by však měl zajímat především jeho plošný, celospolečenský a ekonomický dopad, podotkl. Jak byste hlasovali vy?

Anketa Jste pro přijetí eura? ANO NE

Líbí se vám vítězný návrh nové podoby hlavního nádraží?

V pondělí 27. listopadu v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) představili zástupci Prahy a Správy železnic (SŽ) návrh nové podoby Hlavního nádraží.

Takhle bude vypadat hlavní nádraží a jeho okolí. Podle náměstska Petra Hlaváčka bude mít Praha důstojnou bránu do města. | Facebook Petr Hlaváček/Henning Larsen Architects Takhle bude vypadat hlavní nádraží a jeho okolí. Podle náměstska Petra Hlaváčka bude mít Praha důstojnou bránu do města. | Facebook Petr Hlaváček/Henning Larsen Architects

Vítězem soutěže, jejímž předmětem bylo navrhnout novou odbavovací halu, přivézt před ni tramvaj a oživit Vrchlického sady, se stal návrh dánského studia Henning Larsen Architects s názvem Šťastný Hlavák.

Zatímco, někteří vítězný návrh považuji z odvážný a inovativní, jiní jej kritizují jako nepraktický a nezapadající se do českých podmínek.

Anketa Líbí se vám vítězný návrh nové podoby hlavního nádraží? Líbí Nelíbí

Líbila se vám pohádka Klíč svatého Petra?

Štědroečerní pohádka je tradičně nejsledovanějším pořadem Vánoc a rozděluje veřejnost. Zavděčit se divákům, odkojeným Popelkou, či S čerty nejsou žerty není jednoduché.

Nová pohádka Klíč svatého Petra | Česká televize / Jaroslav Fikota Nová pohádka Klíč svatého Petra | Česká televize / Jaroslav Fikota

Jak dopadla ta letošní? Klíš svatého Petra sledovalo 2,32 milionu diváků starších 15 let. Tedy 60 procent všech lidí, kteří měli po 19:00 zapnutou televizi. A jak se líbila?

Anketa Líbila se vám pohádka Klíč svatého Petra? Ano, líbila Průměr Nic moc

Vydrží manželství Agáty Hanychové?

Po bouřlivém rozvodu Agáty Hanychové s Jaromírem Soukupem došlo k rychlému sňatku Agáty s Miroslavem Dopitou.

Svatba Agáty Hanychové a Mirka Dopity | instagram Svatba Agáty Hanychové a Mirka Dopity | instagram

Celá záležitost je o to pikantnější, že otec jejího syna Kryšpína se pouze pár dní předtím také rozvedl se svou manželkou Terezou. Vydrží jejich vztah?

Anketa Vydrží manželství Agáty a Mirka? Ano Ne

Kdo z královské rodiny je vám nejsympatičtější

Britská královská rodina prochází turbulentním obdobím a léta trvající spor mezi princem Harrym, jeho manželkou Meghan a zbytkem Firmy (jak je rodina svými dvořany někdy označována) dále graduje.

Jde o moc, jde o slávu, jde o peníze. Jak jsou na tom jednotliví členové s popularitou?

Anketa Kdo z královské rodiny je vám nejsympatičtější? Král Karel III. Camilla William Kate Harry Meghan

