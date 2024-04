Děsivý případ rituálních vražd: Satanističtí kanibalové byli konečně odsouzeni!

Soud v Moskvě v úterý 9. dubna odsoudili až na doživotí tři osoby operující v satanistickém gangu. Skupina měla na svědomí několik rituálních vražd v okolí Moskvy. Oběti vylákali do přírody, kde je brutálně usmrtili. V jednom z případů se dokonce uchýlili i ke kanibalismu.

V červnu roku 2016 pozval Andrej Tregubenko (36) sedmadvacetiletou Viktorii Zajcevovou na výlet do lesů v oblasti Karélie. Dívce se Tregubenko líbil a myslela si, že je čeká romantická procházka. Zpoza stromu se však v určitou chvíli vynořila mužova partnerka Olga Bolšaková (36). Pár vzápětí ženu nemilosrdně ubodal k smrti. Tělo posléze vhodili do předem vykopané jámy a zapálili ho. Podle dostupných zdrojů měl být Tregubenko jednou z klíčových osob neoficiální organizace „Church of Darkness“. Ta měla sdružovat uctívače Satana.

Uběhly pouhé dva měsíce a zabijácká dvojka potkala Taťánu Derjuginovou a Alexandera Perevozčikov-Chmuryho, kteří jejich extravagantní záliby v okultismu a satanismu nadšeně sdíleli. Vzájemně se dohodli, že jim pomůžou spáchat další rituální vraždu. Gang se rozhodl vsadit na stejnou taktiku jako při první vraždě Viktorii Zajcevové. Bolšaková si tentokrát vyhlídla mladíka Platona Stepanova (†27). Sblížila se s ním skrze společnou fascinaci černou magií a satanismem.

Láskou očarovány Stepanov se nechal Bolšakovou napálit a vyrazil s ní na výlet do lesů v Leningradské oblasti poblíž Moskvy. Zde ho čekalo vřelé přivítání v podobě zbytku vraždící skupinky. Stepanova zbili a pak ubodali k smrti. Gang se později přiznal, že mužovo tělo částečně zkonzumoval. Jeho žebra a maso si opekli na ohni a snědli. Zbytek ostatků opět vhodili do připravené díry a spálili.

V poslední vraždě figuroval hlavně Tregubenko. V opilosti u sebe doma ubodal k smrti známého. Incidentu údajně předcházela vyostřená hádka. Tregubenko vzápětí zavolal své kumpány. Spolu s nimi v blízkém bytě provedli s krví oběti satanistický rituál. Vražednou zbraň hodili do rybníka.

Policii trvalo tři roky, než díky důkladnému vyšetřování získala dostatečné důkazy. Každý z dotyčných získal u moskevského soudu jiný trest. „Soud Tregubenka odsoudil na doživotí. Perevozčikov-Chmury byl odsouzen k 15 letům vězení, Taťána Derjuginová ke 13 letům vězení,“ informoval v článku Daily Mailu vyšetřovací výbor Ruské federace. Bolšaková byla už dříve odsouzena k nespecificky dlouhému trestu odnětí svobody.