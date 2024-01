Šokující video z Ruska: Spoutaný chlapec (16) utíkal před mužem, který ubodal jeho mámu k smrti!

Násilník se vloupal do bytu své bývalé manželky a nevlastního syna. Poté, co oba svázal, pod výhružkou smrti je nutil vydat mu jejich úspory. Přestože měl chlapec spoutané ruce, podařilo se mu utéct do bezpečí a zavolat na tísňovou linku. I přes rychlý zásah se však policistům nepodařilo ženu zachránit.