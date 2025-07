Neviděli jste Olgu trpící těžkou demencí? Odešla z kostela a zmizela

Naposledy ji lidé viděli v kostele v obci Raná na Chrudimsku okolo 15. hodiny. Žena je asi 170 centimetrů vysoká, hubené postavy, šedivé prořídlé vlasy má sčesané do drdolu. Oblečená by měla být do černých kalhot a tmavé halenky.

„Seniorka má na temeni hlavy nárůstek velikosti pomeranče, na bradě viditelnou bradavici a trpí těžkou demencí,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub. Žena zná své jméno a bydliště, ale neorientuje se. Mobilní telefon u sebe nemá. Pokud jste ztracenou viděli, volejte na linku 158.