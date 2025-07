Expert pro Blesk o blackoutu: Tohle Česko nepamatuje! A co mohlo být příčinou?

Blesk: Dokážete popsat, co se stalo dnes odpoledne?

Mám stejné informace jako vy – tedy od společnosti ČEPS, která je zodpovědná za tento stav napěťové sítě a rozvoden. A pokud jsem rozuměl správně, tak ta prvotní příčina byl pád nějakého fázového nosiče, to znamená jednoho z těch vysokonapěťových drátů. A samozřejmě se to rozšířilo bohužel kaskádovitě do celkem, jestli se nepletu, do osmi rozvoden. Takže to je opravdu už událost, která by se dala charakterizovat jako blackout. Takové ty lokální výpadky proudu, které jsme zažívaly třeba při nějakých prudkých vichřicích nebo při povodních, tak ty jako blackout charakterizovat nelze.

Byla to mimořádná událost takového rozsahu, že se dá říct, to Česko nepamatuje?

Česko to doopravdy nepamatuje. Naposledy, tuším, že to bylo v roce 2007, byl rozsáhlý blackout v sousedním Německu, který postihl opravdu více než 10 000 000 lidí, rozšířil se i do sousedních zemí a částečně olízl i severní okraj Česka. A co ještě si pamatují opravdu velcí pamětníci, tak to nebyl výpadek proudu, ale omezování dodávek elektřiny, to byl myslím silvestr 78 až 79, kdy klesla teplota o 30 stupňů, aby se předešlo blackoutu, tak došlo k rozsáhlým regulacím dodávky. Ale jako takový blackout srovnatelný s tím, co se tady stalo dnes, Česko nepamatuje.

A jaká je tedy příčina toho stavu, kdy část republiky byla bez proudu – co tomu bezprostředně mohlo předcházet?

Ta příčina bude ještě určitě předmětem nějakého zkoumání. Protože pochopitelně pád vysokonapěťového nosiče, to je věc mimořádná, a určitě to bude zodpovědnost ČEPSu, aby to objasnil, proč k tomu došlo. Vichřice nebo něco takového nebyla, což by se dalo vysvětlit na první pohled jako možná příčina.

A jaké příčiny se tedy nabízejí?

Samozřejmě jako v každém případě i tady se nabízí nějaký lidský zásah jako třeba nedbalost. Ale to už je otázka, která vždy směřuje na nějakého analytika toho provozovatele, kterého nepochybně má. Předpokládám, že na místě je od samého počátku nějaká četa a příčiny už určitě zkoumá. Tady by připomenul, že jsme nedávno zažili daleko masivnější výpadek, myslím tím Španělsko, Portugalsko. A tam se ty příčiny zkoumaly vlastně více než měsíc. A i do dnešního dne jsou tady ještě dohady, kdo za to vlastně může. Jednoduchá odpověď se nabízí vždy, když je to jasné, že to je vichřice nebo povodeň.

A když se vrátím zpět do Česka. Je dobré mít na paměti někde v zátylku jako jednu z možných příčit nějakou sabotáž, útok na samotnou soustavu?

Samozřejmě to nikdy nelze vyloučit. Ale bylo by to něco, co by bylo úplně nezvyklé a bohužel by to charakterizovalo zase úplný začátek nové epochy, protože to se ani v regionu Evropy, pokud si pamatuju, u všech předchozích blackoutů, ta příčina nebyla sabotáž, ale byla to většinou nějaká technická příčina nebo povětrnostní, zkrátka meteorologická.

Překvapil vás rozsah toho výpadku a vůbec to, že vlastně z jednoho centra začaly padat v podstatě ty další regiony?

Ano, to mě překvapilo. Nicméně není to tak neobvyklé. Vždycky u takovýchto výpadků má ta prvotní porucha se šířit kaskádovitě a podle mého názoru tam nebyla jenom ta jediná, prvotní příčina - dejme tomu, pád toho vodiče, ale zřejmě to bylo v doprovodu s ještě další poruchou. Česká soustava by totiž měla být dimenzovaná, že výpadek jednoho vedení nebo jedné rozvodny, by neměl způsobit blackout. Vždy by tady měla platit ta zásada minus jedna. To znamená, že když vypadne jeden klíčový prvek, tak i tak by se vše mělo dát uřídit. V tomto případě se to nestalo. Takže se domnívám, že nastala koincidence dvou bohužel nešťastných událostí.

Znamená to, že Česko není takto dostatečně chráněno před blackoutem?

Absolutní ochranu před blackoutem nemá žádný stát na světě. Právě dispečeři respektují tu zásadu, že výpadek jednoho rozhodujícího prvku, by neměl vést blackoutu. A na to je i ta soustava konstruovaná, na to jsou prováděné pravidelné zkoušky, kdy se vyřadí jeden prvek a zkouší se nahradit. Když ovšem vypadnou dva nebo tři, dopadnou, tak to už se potom začátek takového toho kaskádovitého šíření. Já jsem v podstatě ještě rád, že i toto není úplně plnohodnotný blackout, o kterém bychom asi hovořili, kdyby to postihlo celou Českou republiku.

A ten by podle vás mohl hrozit?

Ano, tohle nelze nikdy vyloučit. Většinou samozřejmě elektrická soustava, není vymezena geograficky přesně hranicemi, Česká republika je dobře propojená se sousedními státy. Blackouty proto obvykle ani nerespektují státní hranice a mají tendenci samozřejmě vždycky se tak trošinku rozšířit třeba i do těch sousedních oblastí. Koneckonců to jsme pozorovali právě v tom Španělsku.

Ten výpadek trval zhruba hodinu a půl. Podle některých míst, samozřejmě někde to mohlo trvat dlouho, například trvalo, než se obnovila MHD nebo železniční doprava... Ale to nejtvrdší výpadek trvalo zhruba hodinu a půl. Krátká doba, dlouhá doba?

Je to velmi krátká doba. I z toho důvodu je to velmi omezený blackout – nebo velmi rozsáhlý výpadek. Je to. Opravdový blackout pak totiž způsobuje hospodářské problémy, případně i nějakou paniku, či jsou oběti na životech. Ten výpadek se pak počítá spíše v řádech vyšších hodin, případně i dnech – podobně jako to bylo nedávno už ve zmiňovaném Španělsku či Portugalsku, kdy ten výpadek trval celý den. Tam právě vzhledem k tomu rozsahu a k té délce trvání byly škody v miliardách.

Dají se u nás očekávat nějaké škody, nebo prostě tak, jak ta soustava spadla, tak se jí podaří nahodit, lidově řečeno, a pojede se dál?

Ano, doufejme. Vypadá to tak, už vzhledem k té rychlosti nahazování. Kdyby to byla nějaká závažnější porucha, tak bychom byli pořád ještě bez proudu. Takže jak říkám, bude to něco na pomezí rozsáhlého výpadku a krátkého, velmi krátkého blackoutu. A ty škody, které v každém případě vždycky vzniknou, už jenom při opravách této soustavy, kdy došlo k nějakému výpadku, nebo odstaven provozu tak nějaké hospodářské škody budou. Nicméně v našem případě určitě nebudeme hovořit o miliardách.

17:08 „Za ministerstvo zemědělství mohu říci, že veškerá, hlavně kritická vodohospodářská infrastruktura, je ve funkčním režimu. Využili jsme záložní zdroje, žádné problémy v tuto chvíli neevidujeme. Kromě toho, že jedna drobná část Prahy čelí výpadku v dodávce pitné vody,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Doplnil, že tato situace se řeší a týká se odběrných míst, která jsou zásobována z rozvodny Káraný. „Klíčový zdroj pitné vody pro podstatnou část Prahy a Středočeského kraje, to je úpravna Želivka, tak běží ve standardním režimu,“ řekl ministr. V úpravně Želivka jsou záložní zdroje energie, takže podle něj žádné problémy se zásobováním nehrozí. 17:06 Pojišťovny by mohly v souvislosti s dnešním rozsáhlým výpadkem elektrické energie u některých pojištění vyplácet škody na zkažených potravinách uložených v chladicích nebo mrazících zařízeních. Kryty jsou i škody, které způsobí na vybavení například vyteklá lednice či mrazák. Vyplývá to z vyjádření mluvčích největších pojišťoven. Výpadky elektřiny postihly kolem poledne části Prahy, Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj a východ Čech. „Má-li klient pojištění sjednané v lepší variantě, uhradíme škodu způsobenou výpadkem chladicího nebo mrazicího zařízení v důsledku jeho poruchy nebo přerušení dodávky elektrické energie. Pojištění zahrnuje i škody způsobené na stavebních součástech vyteklou kapalinou,“ řekl mluvčí Kooperativy Marek Vích. Podobně to má Generali Česká pojišťovna. „V rámci tzv. pojištění chytrých spotřebičů kryjeme všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Tedy pokud by nám klient prokázal, že byl spotřebič poškozený vinou blackoutu, vyplatíme mu plnou pojistnou částku za zničený či poškozený spotřebič,“ uvedl mluvčí pojišťovny Jan Marek. U spotřebičů do pěti let stáří klient obdrží plnění, za které si lze koupit stejný nový spotřebič v obchodě. Typicky jde o lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky a další zařízení ovládaná přes mobil, počítač nebo jiné chytré zařízení, dodal. 17:09 Desítky tisíc odběratelů jsou po téměř pěti hodinách od rozsáhlého výpadku elektřiny v Česku stále bez proudu. Energetici dodávky elektřiny postupně obnovují, zároveň ale musí nadále toky elektřiny regulovat, aby se soustava nepřetížila. Plné obnovení dodávek elektřiny předpokládají během odpoledne, nejpozději pak do večera. Zobrazit celý online