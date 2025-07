Obří výpadek proudu v Česku: Rakušan svolal krizový štáb, případ řeší kybernetický úřad!

„Kvůli výpadku elektřiny na části území Česka jsem uvedl do pohotovosti Ústřední krizový štáb. ČEPS zjišťuje příčiny a rozsah výpadků, hasiči vyprošťují lidi z výtahů. Rozsah výpadku a komplikace, které způsobil, momentálně zjišťujeme,“ napsal Rakušan. V České televizi Rakušan doplnil, že vláda čeká na vyhodnocení od ČEPS, které by mohlo predikovat, zda bude možné výpadek rychlejším způsobem odstranit. „Dohodli jsme se tak na vládní úrovni,“ řekl.

Následně dodal, že krizový štáb na 16:00 svolal. „O závěrech jeho jednání budeme po skončení informovat na tiskovém brífinku,“ uvedl Rakušan. Tisková konference je naplánovaná na 16:30.

„Čelíme mimořádné a nepříjemné situaci a všichni intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny. To je teď priorita. Děkujeme všem za trpělivost,“ napsal na X premiér Petr Fiala (ODS). „Dal jsem souhlas ministru vnitra Vítu Rakušanovi ke svolání Ústředního krizového štábu dnes na 16:00. Prioritou je obnovení dodávek elektrické energie a bezpečnost občanů,“ dodal šéf vlády.

Co je příčinou blackoutu v části Česka včetně Prahy a co se konkrétně stalo, zjišťuje podle mluvčí Anny Zádrapové i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Víc úřad zatím situaci komentovat nemůže, řekla, později úřad na sociální síti X napsal: „Aktuální masivní výpadek elektřiny v ČR by podle dosavadních informací neměl být způsoben kybernetickým útokem.“

Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) nemají v tuto chvíli informace o tom, že by za pátečním rozsáhlým výpadkem proudu v Česku stál kybernetický nebo teroristický útok, uvedli na síti X.

Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Zabezpečuje koordinaci, sledování a vyhodnocování opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými úřady k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace. Poskytuje také podporu orgánům krizového řízení územních správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků.