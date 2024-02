Rajda z OnlyFans ubodala partnera: Nápadníkovi pak vyhrožovala podpálením domu

Pár se seznámil v roce 2020. Vztah to měl být bouřlivý a velmi temperamentní. Kamerové záběry z výtahu v apartmá v luxusní budově One Paraiso v Miami, kde spolu partneři bydleli, ukázali, že k potyčce mezi nimi došlo i krátce před vraždou. Konflikty se zřejmě stupňovaly, až jednoho nedělního večera vyvrcholily v krvavou tragédii.

„Víme, že mezi nimi došlo k fyzické potyčce, než byl Christian pobodán,“ sdělil deníku Daily Star mluvčí tamní policie. Policii a záchrannou službu měla zavolat právě Courtney. Bezprostředně po incidentu vyhrožovala, že si sáhne na život, a tak musela být převezena do psychiatrické léčebny. Christian útok nepřežil a v nemocnici byl prohlášen za mrtvého.

Toxický vztah

Neshody a násilí mezi Tailorovou a Ombuselim byly podle blízkých a sousedů na denním pořádku. „Viděli jsme, jak ho ona udeřila,“ řekla deníku Ashley Vaughnová, blízká kamarádka Courtney. „Nikdy jsem ale neviděla, že by bil on ji,“ doplnila. „Z toho, co jsme mezi oběma osobně zažili, věříme, že Christian by ji nepostavil do pozice, kdy by ho musela bodnout, aby se ochránila,“ dodala Vaughnová.

Obhajoba sebeobranou

Modelčin právník Frank Prieto tvrdil, že jednala v sebeobraně poté, co ji Obumseli napadl. Hvězda instagramu prý partnera bodla, když ji chytil pod krkem. „Obumseli byl násilník, nejhorší druh násilníka,“ uvedl v prohlášení. „V soukromí manipuloval a zneužíval Courtney, když si myslel, že u toho nikdo není,“ dodal.

S tímto tvrzením rodina zesnulého zcela nesouhlasila. „Nemáme důvod se domnívat, že to byl případ sebeobrany. Byl vychován v dobré rodině se silnou morálkou, silnými hodnotami. Nebyl takový,“ uvedla pro televizi CBS Miami sestřenice Obumseliho Karen Egbunová. Blízcí Christiana požadovali doživotní trest.

„Polib mě, nebo ti zapálím dům!“

Mezitím, než byla Tailorová v srpnu 2022 zatčena, stihla se odstěhovat do rodného města Austin v Texasu do domu rodičů. Po pouhých dvou měsících od trestného činu, ke kterému se navíc sama přiznala, se znovu projevila velmi agresivně.

Při venčení psa měla narazit na osmnáctiletého mladíka. Chtěla vědět, jak se jmenuje a řekla mu, ať s ní jde na procházku. Chlapec nenamítal a poslechl. Z nevinného seznámení se však stal traumatický zážitek. Podnapitá sexbomba údajně teenagerovi nakázala, aby ji políbil. Tomu se to nelíbilo a tentokrát se rozhodl vzdorovat. Jakmile nebylo po jejím, začala se projevovat násilnicky. Vyhrožovala, že zapálí jeho rodinný dům.

Tomáš měl ubít, udupat a zardousit známého: Asi jsem to byl já, ale vinu necítím, řekl soudu

Nadávky a facky

Mladík rychle napsal o pomoc otci. Ten ke dvojici přispěchal, situaci ale neuklidnil. Právě naopak. Tailorovou prý jeho příchod ještě více rozzuřil. Nadávala mu a strkala do něj. Jakmile zavolal policii, přeskočilo jí a přitvrdila ve fyzických výpadech. Policisté poté vyslechli i dívčinu matku, která se dušovala, že ji pošle na léčení. Ani jeden z mužů se nakonec nepodal trestní oznámení, což je teď prý mrzí. Kdyby věděli, že je obviněna z vraždy, napadení by nahlásili. „Řeknu vám, že ten člověk je agresivní a může někomu vážně ublížit,“ uvedl muž pro Daily Mail.

Podle nových poznatků vyšetřování se násilnice dopustila ještě dalšího trestného činu. Za manipulaci s důkazy hrozí trest i rodičům Kimovi a Debborrah. Ty policie zatkla minulý týden. Manželé údajně při vyklízení bytu zatajili před policii Obumseliho notebook. Ten si odnesli domů a po čase se do něj i nabourali. Dcera je měla krýt, či jim přímo napomáhat.