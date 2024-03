Brutální vraždu, která otřásla i otrlými kriminalisty, vyřešil ostravský krajský soud. Tomáš M. (34) doslova zmasakroval invalidního bezdomovce Pavla (†61), kterého sám pozval do bytu. Reálně mu hrozil až výjimečný trest, kterému se nakonec vyhnul.

„Pojď přespat u mě. Popijeme,“ nabídl Tomáš M. špatně chodícímu Pavlovi z ulice. Muž přijal. Kdyby tak tušil, co se o pár hodin později stane… Opilého Tomáše M. popadl v noci šílený amok. Nového kumpána kopal, bil pěstmi, dupal a klekal na něj, mlátil paličkou a nakonec ho zardousil!

Proč taková brutalita? „On se během večera prořekl, že je na malé holčičky. Pedofily nemám rád,“ řekl k motivu Tomáš M. „Jinak si ale fakt na žádný útok nepamatuju. Je pravda, že v bytě jsem byl já, Pavel a ještě kamarád na vozíku. Ten to být nemohl, tak jsem to asi udělal já,“ šokoval už dříve.

Co blbneš, zabiješ ho!

Svědkem řádění Tomáše M. byl jeho spolubydlící, další invalida. „Říkal jsem mu, ať toho nechá, co blbne. Že ho může zabít. Bil ho vším možným, strkal mu třeba trychtýř do krku,“ popisoval svědek, který Tomáše M. poté přesvědčil, ať volá sanitku.

Agresor na naléhání operátorky prováděl laickou resuscitaci, což dle obhajoby mohlo způsobit část brutálních zranění. To dle soudu vyvrátila vlastní slova útočníkova. „Myslím, že má zlomená žebra,“ řekl například operátorce už na počátku oživování.

Neupřímná lítost

Tomáši M. za zvlášť surový mord, kdy napadený zemřel trýznivým způsobem, hrozil výjimečný trest. „Nenašli jsme žádnou polehčující okolnost,“ uvedl předseda senátu Roman Pokorný.

Žalovaný muž působil klidně a vypadal, že s těžkým žalářem počítá. Přesto zkusil soud před vyhlášením rozsudku obměkčit. „Lituji, co se stalo. Omlouvám se,“ řekl. „Takovou lítost nelze brát za upřímnou,“ reagoval soudce. Tomáš M. dostal 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Prozatím nepravomocně.

