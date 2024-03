Zpět

Měla krvácení do mozku a páteře i do sítnice oka. Navíc utrpěla několik zlomených žeber a končetin. Krajský soud v Brně řeší těžké zranění teprve měsíční holčičky. Podle obžaloby má být viníkem otec Daniel O. (26). Ten se dušuje, že by holčičce nikdy neublížil. Stejně mluví i její matka a ukazuje na staršího syna.