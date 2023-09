Šílené jednání učitelek z Klášterce: Jedna měla dítěti hrozit, že ho donutí „sežrat“ zvratky

Ženy se podle obžaloby svého jednání dopouštěly zejména na dětech s různým postižením a státní zastupitelství má za to, že úmyslně ohrozily jejich rozumový a citový vývoj. Jedna z nich například zadávala dětem úkoly, které nemohly splnit, a když je nesplnily, nechávala je nehnutě sedět, aby si nemohly hrát, stojí v obžalobě. Učitelka podle státního zastupitelství dětem v koupelně mateřské školy namáčela hlavu do studené vody, další podle obžaloby nutila děti k jídlu, a když nechtěly jíst, donutila je sníst například slupky od jablka. Případ se dostal na veřejnost už před několika lety, následně se jím na popud rodičů jednoho z dětí začala zabývat policie.

Předvolaná svědkyně uvedla, že ve školce pracovala jako asistentka pedagoga v letech 2016 až 2017. Svěřen jí byl chlapec na vozíku. Musela mu pomáhat se stravou, hygienou i oblékáním. Dvě obžalované v té době pracovaly ve speciální třídě, jedna vykonávala funkci zástupkyně ředitele.

Svědkyně popsala, že se jedna obžalovaná z jejího pohledu nevhodně chovala k neklidnému dítěti. „Občas vystartovala, až nepřiměřeně,“ uvedla svědkyně. „Byl potom zlej, a to i na ostatní děti,“ doplnila s tím, že jednáním učitelka chlapce nezklidňovala, zklidňoval se sám, když si mohl hrát se stavebnicí. Dodala, že viděla, jak chlapec od obžalované dostal pohlavek, když nesnědl svačinu. „Musel tam (u jídla) sedět, dokud nešel domů. Nemohl si hrát,“ dodala. To, že by chlapec dostával pohlavky pravidelně, svědkyně vyvrátila.

K další obžalované vypověděla, že děti budila zvýšeným hlasem a z lehátek je tahala za ruce, v jednom případě i jejího svěřence. Když se svědkyně ozvala, obžalovaná jí na to podle jejích slov odpověděla, „aby nemachrovala, že je stejně jenom jeho nohy“. Předvolaná asistentka pedagoga poté odešla do školy, kde pokračovala v asistenci stejnému dítěti. Své poznatky nikomu z nadřízených neoznámila a nekonfrontovala ani obžalované.

„Donutí ho ty zvratky sežrat“

Obdobně vypovídala už dříve předvolaná svědkyně, která v zařízení rovněž pracovala jako asistentka pedagoga. Uvedla tehdy, že ze zaměstnání odešla krátce potom, co si její svěřenec prokousl ret. Stalo se tak podle ní poté, co s ním jedna z obžalovaných údajně smýkla tak, až se bouchl o nábytek. Jiná svědkyně zase uvedla, že dvě ze tří obžalovaných byly na děti přísnější, ale nezaznamenala žádné chování, které by neodpovídalo pravidlům.

Kristýna K. podle Deníku u soudu popsala, že byla ve škole na čtyřtýdenní praxi, vydržela tam ale jenom něco málo přes týden. „Chodila jsem domů s pláčem. Byla jsem náctiletá, paní Věra S. mě ale potápěla, dostávala jsem od ní hrozný nářez, co všechno jsem udělala špatně,“ uvedla. Promluvila také o hrůzném incidentu. „Jedna z učitelek nutila dítě jíst až do fáze, že se vyzvracelo. Pak mu pohrozila, že jestli to bude ještě jednou, donutí ho ty zvratky sežrat,“ řekla.

Státní zástupkyně Iveta Přecechtělová navrhla v obžalobě všem třem podmíněné tresty a trest zákazu činnosti. Zmocněnkyně poškozených Lucie Hrdá navrhla překvalifikovat případ na zločin týrání svěřené osoby. Obžalované prostřednictvím svých obhájců vinu odmítly.