Hrůza u chorvatského Záhřebu: Dívka (17) se zasekla ve dveřích autobusu, táhl ji za sebou desítky metrů

Traumatickou událost dívka popsala pro chorvatský web DNEVNIK.hr. „Táhl mě asi čtyřicet metrů, skákala jsem a křičela, aby zastavil, ale on pokračoval v jízdě,“ popsala teenagerka s tím, že se jí nakonec podařilo nohu ze dveří nějak dostat, skončila ale velmi potlučená a sedřená.

Celou strašlivou událost viděla z balkonu jedna svědkyně a ihned přispěchala dívce na pomoc. Vyčistila jí rány a zavolala jejím rodičům.

Další šok přišel na pohotovosti v Záhřebu. Lékaři jí tam pouze vyčistili a obvázali rány a poslali dívku domů. Máma ji ale vzala ještě do další nemocnice, kde ji hospitalizovali. Naštěstí neutrpěla zlomeniny ani vnitřní zranění. „Od pátku do pondělí jsem byla v nemocnici. Ptali se mě, jestli jsem se praštila do hlavy, ale to jsem si nepamatovala,“ popsala.

Zraněná teenagerka popsala, že mluvila i s řidičem autobusu. „Třásl se a říkal, že nic neviděl ani neslyšel,“ uvedla. Ničeho si nevšimli ani další cestující. Případem se nyní zabývá policie.