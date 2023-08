V Chorvatsku dál řádí agresivní želva. Expert šokoval: Do moře radši vůbec nechoďte!

U břehu chorvatského ostrova Čiovo bylo v posledních měsících zaznamenáno již 15 kousnutí plavců želvou mořskou. Místní obyvatelé neví, co si s agresivním živočichem počít. Profesor z katedry mořských studií tvrdí, že řešení je přitom velmi jednoduché - stačí, aby se lidé v moři dívali kolem sebe, nebo do vody vůbec nechodili. Vědci také přiblížili další jedovaté a nebezpečné živočichy v Jaderském moři.

Želva pohybující se u břehu ostrova Čiovo za několik posledních měsíců údajně pokousala 15 plavců. V několika případech všakpodle expertů oběti útoku vnikly do intimního prostoru karety nebo se jí dokonce dotýkaly, a zvíře se tak jen bránilo.

Místní obyvatelé si neví rady, co si s želvou počít. Profesor z katedry mořských studií na univerzitě ve Splitu Alen Soldo nabídl naprosto jednoduché řešení, které ovšem řada lidí neuslyší ráda. „Pokud vám přítomnost želvy v moři vadí, nebo vás děsí, nechoďte do vody. Jsme suchozemští tvorové a moře není naše přirozené prostředí.“

Přestože je moře domovem obrovského množství mořských organismů, někteří lidé jakoby podle profesora snad ani nepočítali s možností, že by v moři na nějakého živočicha mohli narazit. „Většina lidí byla také pokousána zezadu nebo zboku, což dokazuje, že si želvy předtím nikdo ani nevšiml,“ dodal pro 24sata. Plavci by tak v moři měli dávat pozor, co se kolem nich děje, dodal odborník.

Karety obecné do Jaderského moře připlouvají kvůli potravě - mořským ježkům, živočišným houbám nebo menším rybám. Podle obyvatel tamnější vesnice se želva zdržuje v úseku asi pěti kilometrů. Zatím však není jasné, zda jde pouze o jednoho agresivnějšího jedince. Zvíře se však na úseku zdržuje nezvykle déle. Lidi může brát jako určitou hrozbu a v jejich přítomnosti se může cítit ohroženě.

Vzhledem k tomu, že želvy jsou chladnokrevné organismy, dá se očekávat, že se s poklesem teploty budou přesouvat hlouběji do moře, kde se budou připravovat na přezimování.

Nebezpeční tvorové v Jaderském moři

Jaderské moře vždy bylo poměrně bezpečné. Jedinými nebezpečnými druhy byly ryby z čeledi pavoukovitých a rejnoků. Ašak v posledních letech se zde vyskytují mnohem jedovatější ryby, například čtverzubcovití. Odborníci radí, abyste s neznámou rybou vždy zacházeli opatrně a hlavně ji nejedli.

Odborníci v Jaderském moři za poslední dobu také zaznamenali invazivní výskyt potenciálně nebezpečného perutýna. První objev byl zaznamenán loni a poslední měsíc už jsou další dva nové.