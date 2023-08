Nastávající maminku (†17) zabil elektrický proud. V koupelně si chtěla nabít telefon!

Sedmnáctiletá Jennifer Karolaynová si chtěla ulevit od těhotenských bolestí a napustila si teplou koupel. S sebou do koupelny si vzala i mobilní telefon, který si chtěla dát do nabíječky. Ta byla ale zřejmě navlhlá a dívku zasáhl elektrický proud. Nastávající maminka nehodu bohužel nepřežila.

Ohromnou tragédii zažívají blízcí teprve sedmnáctileté budoucí maminky Jennifer Karolaynové. Minulý týden si chtěla ve svém bytě ve čtvrti Monte Castelo Campina Grande v brazilském státě Paraiba dát relaxační koupel.

Poté, co vylezla, chtěla si Jennifer dát svůj mobilní telefon do nabíječky. Tu ale podle výpovědi manžela, který s partnerkou v osudný den v bytě pobýval, zapojila do prodlužovací zásuvky. Ta byla ale v důsledku koupele vlhká. Když Jenniferin manžel uslyšel hlasitý křik, došlo mu, že se stalo něco hrozného.

V koupelně našel zhroucenou manželku, kterou jen před pár okamžiky projel silný elektrický výboj. I přes včasný zásah záchranné služby nastávající maminka svůj boj s životem prohrála. Jen za pár dnů měla Jennifer porodit vytoužené miminko.

Podle policejního šéfa z Campina Grande je případ v současnou chvíli vyšetřován jako nehoda.