Mažoretka (†13) zemřela v chorvatské řece: Záchranáři plakali, když ji nedokázali oživit

Skupina kamarádů z vesnice Košute na jihu Chorvatska se ve středu večer vydala na procházku podél břehu řeky Cetiny. Na pláži, které místní říkají Vrbe, dováděli na dřevěné plošině, u které je několik provazů, které slouží jako houpačky.

Právě tam si hrála třináctiletá holčička, členka mažoretkového týmu. Dívka se ale prý udeřila do hlavy o plošinu a zmizela pod vodní hladinou. Její přátelé okamžitě v panice začali volat o pomoc a na místo během několika minut přijely všechny záchranné složky.

Tělo nebohé mažoretky vytáhli na břeh asi 50 metrů od místa, kde se udeřila do hlavy a spadla do vody. Záchranáři plakali, zatímco se hodinu děvče snažili přivést zpět k životu. Odmítali se vzdát, avšak už bylo příliš pozdě. Není jisté, zda holčička při nárazu ztratila vědomí, nebo zda byla studená voda pro její tělo velkým šokem.

„Je to hrozná tragédie pro celý náš region. Je nám to velmi líto a rodině vyjadřujeme soustrast,“ pro deník 24sata řekl Ivan Šipić, bývalý první muž městečka Trilj, kde se tragédie odehrála. Místní obyvatelé věří, že by vše mohlo být jinak, kdyby byl na místě přítomný dospělý dohled. Pláž nemá žádné kvalitní osvětlení, ale není daleko od hlavního mostu a na břehu přes ulici je několik kaváren.

„Byl jsem na terase kavárny na druhé straně a v tu chvíli jsme vůbec nevěděli, co se děje. Na mostě se střídaly všechny záchranné složky. Rodině by měla být poskytnuta veškerá potřebná podpora a ostatní rodiče by měli být varováni. Se svými dětmi by měli mluvit a upozornit je na potenciálně nebezpečné chování,“ vyjádřil se místní obyvatel Trilj.

Starosta Ivan Bugarin vyjádřil hlubokou soustrast rodině, příbuzným i přátelům zesnulé. „Kvůli této tragédii jsme zrušili turnaj v malé kopané a všechny ostatní doprovodné společenské akce,“ sdělil.

Na místo neštěstí svědci tragédie ve čtvrtek ráno přinesli svíčky a mažoretky na rozloučení zorganizovali rozsvícení světel. Pohřeb je naplánován na páteční podvečer.