Muž na Mladoboleslavsku měl strčit nevidomého do řeky: Napadený se utopil!

Středočeská policie zadržela a obvinila z pokusu o vraždu 37letého muže ze středních Čech, který podle ní na jaře shodit do vody nevidomého muže. Jeho tělo našli policisté zhruba po čtyřech týdnech pátrání v řece Jizeře. Obviněný je ve vazbě a v případě odsouzení mu hrozí až osmnáctileté vězení. Na webu o tom informovala krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Pátrání po 50letém nevidomém z ubytovny v mladoboleslavských Čejetičkách policie vyhlásila 15. března. V polovině dubna pak našla mužovo tělo v Jizeře v obci Vinec na Mladoboleslavsku. Nařízená soudní pitva podle Suchánkové prokázala jako příčinu smrti udušení z utonutí.

Policie zároveň získala důkazy, že muž nespadl do řeky sám nebo nešťastnou náhodou. „Na místě byla i další osoba, která ho do řeky vhodila. Jednalo se o 37letého muže, který i s vědomím toho, jaký má muž handicap a nemůže se bránit, jej do řeky vhodil,“ doplnila Suchánková.

Kriminalisté dál zjišťují motiv činu a prověřují i možnou ztrátu mobilního telefonu obviněného mezi 11. a 12. březnem údajně poblíž zámku Neuberk či Vinické ulice. „Mobilní telefon podle sdělení obviněného našel muž, který jej po jeho nalezení kontaktoval a telefon mu vrátil,“ uvedla Suchánková. Veškeré informace mohou lidé policistům sdělit na lince 158.