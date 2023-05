Podcast: Roman (19) zardousil přítelkyni Michaelu (†21). Pak ji ještě při vědomí shodil z mostu!

V průběhu května se vydaly moderátorky Tereza a Petra z Insta Crime Podcastu na tour po Česku. V Ústí nad Labem divákům a posluchačům přiblížily případ z Děčína z roku 2013. Tehdy 19letý Roman Horn zardousil svou o dva roky starší přítelkyni Michaelu. Tu ještě při vědomí naložil do auta a chtěl odvézt do nemocnice. Po cestě si ale plán rozmyslel, zastavil v obci Malšovice a z 5metrové výšky hodil partnerku do potoka.

Před necelými deseti lety, 9. června roku 2013, došlo v severočeském Děčíně k hrozivé vraždě. Tu měl na svědomí teprve devatenáctiletý Roman Horn. Ten bydlel několik měsíců ve společné domácnosti s o dva roky starší přítelkyní Michaelou. Pár měl pravidelně užívat drogy a osudného dne tomu nebylo jinak.

Milenci mezi sebou měli opakované konflikty, které se týkaly jejich vztahu. Horn toho dne uhodil na Michaelu, že mu je jistě nevěrná. Ta vše popírala a vyhrožovala mu, že zavolá jeho matce a poví jí, že se Horn načerno živí jako taxikář a že je feťák. Údajně měla dívka prohlásit, že z přítele udělá nulu a zařídí, aby se mladíka matka, která dvojici navíc platila všechny náklady na bydlení, zřekla.

Video Insta Crime Podcast: Celý záznam debaty z Ústí nad Labem - pdc, icp, Jedlička Video se připravuje ...

Vrah po cestě změnil plány

V ten moment začal Horn partnerku škrtit. Dívka následně upadla do bezvědomí a on její tělo naložil do auta. Původně chtěl Michaelu zavézt k ošetření do nemocnice. Po cestě si to rozmyslel a zamířil do obce Malšovice. Tam auto zastavil a z mostu ve výšce pěti metrů shodil do Račího potoka tělo své partnerky. Ta však tou dobou byla stále při vědomí.

Dívčino tělo objevil až po několika hodinách náhodný kolemjdoucí. Horn se vrátil do bytu, kde přespal. Až druhého dne se za doprovodu matky a dědy vydal na policii, kde se k činu přiznal.

Polehčující okolnosti

Hornovi za vraždu hrozilo 10 až 18 let. Soud bral jeho doznání jako polehčující okolnost, podobně jako spolupráci s policií. Mladíkovi naopak uškodilo to, že dívce nezavolal záchrannou službu a ještě a při vědomí ji shodil z mostu do potoka. Krajský soud v Ústí nad Labem nakonec uložil Hornovi 12 let vězení.

Více detailních informací o Romanu Hornovi a dalších případech z okolí Ústí nad Labem se dozvíte nejnovějším dílu Insta Crime Podcastu. Ten vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: