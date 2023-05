Tereza H. o zatčení v Pákistánu: Udal ji někdo z Česka?!

Rodačku z Uherského Hradiště zadrželi celníci v lednu roku 2018 na pákistánském letišti. V jejím zavazadle totiž údajně našli bezmála devět kilogramů heroinu. Tereza prožila po zatčení těžké chvíle, protože nevěděla, co s ní bude. V nejnovějším videu popsala začátky svého soudního řízení. „Na ten soud jsem klidně čekala od devíti od rána do čtyř odpoledne zavřená v kleci,“ uvedla Češka na platformě Herohero.

Když podruhé dorazila k soudu, opět ji oslovily dvě právničky, které poslal muž, jenž ji zřejmě do všeho namočil. Ženy jí daly telefon, aby si šla na záchod zavolat s „panem T“, jak záhadnému muži říkaly. „Na každé straně té klece byly záchody. Byly ale opravdu nechutné, říkala jsem si, že se raději počůrám než tam jít. Byly tam ještěrky a pavouci.“

Tereza H. otevřeně: Šokující cesta k soudu!

Tereza popsala, že zmíněný muž dobře věděl, jak jí zalichotit a zmanipulovat ji, aby mu věřila. Uklidňoval ji a tvrdil jí, že půjde brzo domů. Měla z toho stres, protože nevěděla, zda mu má věřit, či ne. „Na jednu stranu jsem se jich strašně bála, protože jsem je udala, ale na druhou stranu jsem si říkala, že tento muž, se kterým volám, má hodně peněz a mohl by mě tam odtud dostat a že už vlastně nemám co ztratit,“ popsala své tehdejší dilema blondýnka.

Někdo ji udal?

Zmíněný muž jí navíc během telefonátu řekl, že volal na letiště a snažil se zjistit, proč ji zatkli. „Řekl mi, že na to letiště někdo volal a řekl, že na letiště přijede blondýna, která poletí do Evropy a v kufru bude mít drogy. Byla jsem naivní a v šoku a ve stresu a věřila jsem mu,“ vysvětlila Tereza s tím, že muž jí tvrdil, že zaplatil tisíce eur za to, aby získal číslo, z něhož udání přišlo.

Podle něj šlo o číslo z Česka, a když na něj zavolal, ozval se ženský hlas. „Byla to blbost, ale já jsem tomu tehdy věřila. Takže asi už tušíte, co jsem si myslela, kdo to asi mohl zavolat. Nějakou dobu jsem žila s tím, že tam zavolal ten člověk, o kterém tu nechci mluvit,“ naznačila Tereza. Zřejmě je tím myšlena její bývalá kamarádka. V jednom z předchozích příspěvků už totiž Tereza mluvila o tom, že o této ženě ve videích mluvit nebude, protože jí to slíbila.

Protože v tuto chvíli Tereza uvěřila „panu T.“ a souhlasila s tím, že si vezme právničky, které jí poslal a řekl, že je zaplatí. Zpětně toto označuje za obrovskou chybu.