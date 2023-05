Obrovský šok Terezy H. (27): Právník ji měl dostat do vězení? Rodina mu zaplatila balík!

Ve vězení v pákistánské věznici Kot Lakhpat strávila Tereza H. dlouhé čtyři roky. Sedmadvacetiletá rodačka z Uherského Hradiště se tam dostala za údajné pašování drog. Poté, co ji soud zprostil viny, se vrátila do Česka a nyní o měsících strávených za mřížemi vypráví na sociální síti Herohero, kde se rozpovídala o drsných výsleších policistů z protidrogového a dokonce i práskla, kolik stál její rodiče právník!

Terezu na letišti v pákistánském Láhauru zadrželi celníci v lednu 2018 poté, co v jejím zavazadle údajně našli bezmála devět kilogramů heroinu. Tereza putovala do vězení a nakonec si u soudu vyslechla rozsudek, který ji měl poslat na víc než osm let za mříže. Nicméně po čtyřech letech ve věznici Kot Lakhpat se mohla vrátit domů. Soud ji zprostil viny.

Tee, pot a drogy

Na platformě Herohero Tereza popsala okolnosti svého zadržení a promluvila o tom, že měla vlastně štěstí. Na letišti ji totiž zadrželi celníci, nikoliv policisté z protidrogového. „Měla jsem štěstí, že mě nechytlo narko (policisté z protidrogového, pozn. red.), jelikož kdyby mě chytlo narko, tak bych chodila k soudu minimálně tři roky a dostala bych třeba i pětadvacet let,“ uvedla Tereza. Policisté z protidrogového ji nakonec alespoň vyslýchali. Výslech se prý konal v kanceláři, kde bylo ukrutné vedro a Tereza musela mít vlasy zakryté šátkem.

Policisté se jí začali vyptávat, kde všude cestovala, načež odpověděla, že byla v Dubaji, Chorvatsku, Ománu či Egyptě. „A třeba v tom Chorvatsku jste taky dělala drogy?“ zeptali se jí prý. Vyptávali se také na tajemného Pákistánce, kterého Tereza znala jen jako Tee.

Balík za právníka

Po dobu, kdy byla Tereza ve vězení, ji navštěvovali zaměstnanci ambasády. „Měla jsem návštěvu paní z ambasády. Říká mi, no a co právník? A já jí říkám, že budu chtít změnit právníka, protože mi nepřijde sympatický a přijde mi, že chlapi, co mě do toho zatáhli, všechno nastražili, aby mě ten právník potopil,“ popsala Tereza s tím, že se vzápětí dozvěděla, že za advokáta její rodina už zaplatila šest tisíc eur (víc než 142 tisíc Kč)! „Mě to nenapadlo, myslela jsem, že právníkovi zaplatíte deset tisíc korun a nazdar,“ doplnila Tereza.