Tereza H. (26) popsala drsné zatčení v Pákistánu: Rozstříhali mi podprsenky!

Je tomu již přes pět let, co byla rodačka z Uherského Hradiště Tereza H. (26) zadržena na pákistánském letišti v Láhauru kvůli údajnému pašování drog, za nějž byla posléze neprávem odsouzena. V nejnovějším videu na online platformě HeroHero fanouškům blondýnka přibližuje detaily drsného zatčení a zamýšlí se nad tím, co by dnes udělala jinak.

Na počátek ledna roku 2018 Češka Tereza H. zřejmě do smrti nezapomene. Z Pákistánu měla 10. ledna 2018 odcestovat do Irska s mezipřistáním v Dubaji. Letištní kontroly Tereza H. prošla bez sebemenších problémů až do momentu, než si ji vzal stranou jeden z celníků a chtěl po Češce její kufr.

Když ho muž podrobně prohlédl, zjistil, že zavazadlo má dvojité dno. Poklepal a zapíchl do kufru ostrý nástroj. To, co Tereza uviděla, ji šokovalo. Z kufru se začal sypat bílý prášek, jak se později ukázalo, zřejmě heroin.

Rozřezané tenisky a podprsenky

„Seděla jsem ve výslechové místnosti a brečela jsem. Chtěla jsem už být doma. Stále jsem koukala na hodiny. Ptali se mě, proč je tak sleduji, a já odpověděla, že koukám, jestli stihnu letadlo. Oni se začali jen hrozně smát,“ popsala v nejnovějším videu na online platformě HeroHero žena svou tehdejší naivitu.

Výslechová místnost se začala plnit vojáky, policisty a celníky. „Začali mi prohledávat zbytek kufru. Na teniskách mi prořezali podrážky, v podprsenkách vyřízli vycpávky. Veškeré oblečení mi podobným způsobem nastříhali,“ vyprávěla na záznamu fanouškům Tereza.

Z celé situace byla Češka dle jejich slov tak nervózní, že si musela zapálit. „Jeden celník mi dal moje cigarety a pozorovali mě, jak kouřím. Asi si mysleli, že je to taky ten heroin,“ řekla s úsměvem Tereza. Rodačka z Uherského Hradiště upřímně přiznala, že před odletem do Pákistánu netušila, jaký byznys s drogami v zemi funguje.

Nezajímalo ji, co v kufru veze

„Chtěla jsem těm policistům říct celou pravdu. Měla jsem ale strach, aby se to nedostalo k těm lidem, kteří mi dali drogy do kufru a pak mě třeba nezastřelili,“ doplnila své vyprávění blondýnka. Nakonec celníkům a policii vše popsala, jak to ve skutečnosti bylo.

S odstupem času Tereza H. přiznává, že měla tušení, že v kufru asi něco je, i když to na vlastní oči předtím neviděla. „Když jsem do Pákistánu létala, upřímně mne nezajímalo, co v tom kufru je. Ano, je to špatně, ale nezajímalo mě to,“ přiznala Češka.



„Kdybych opravdu věděla, že převážím drogy, řekla bych si těm mužům minimálně o půl milionu nebo milion, ale já to nevěděla,“ doplnila Tereza. „Nechci ze sebe teď chudinku. Je to tak padesát na padesát. Jsem částečně vina, měla jsem si zjistit, do čeho jdu,“ šokovala otevřeností blondýnka.