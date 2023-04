Tereza H. ve spárech drogové mafie: Intriky, lži a rande s osvaleným zajíčkem (18)!

Do pákistánské metropole přicestovala z Irska. „Tam na mě čekali dva borci,“ popsala Češka ve videu na platformě Herohero s tím, že ji posléze odvezli do pěkně upraveného bytu. „Řekli mi, že se jmenují nějak, což jsem později u soudu zjistila, že jejich jména vůbec nebyla,“ svěřila se.

„Už to měli všechno promyšlené, což já jsem nevěděla,“ přiznala. V bytě, kam ji neznámí muži dovezli, se seznámila s osmatřicetiletou ženou. Údajně šlo o sestru jednoho z jejích společníků. Češka tam strávila mnoho dní a pobyt u ní si náramně pochvalovala. „Vzala mě do kina,“ popisovala Tereza zážitek z tamního biografu. „Nesvítila tam světla. Film byl v angličtině, v té době jsem to ještě moc nepochytila. Tam, kde se lidi smáli, jsem se smála taky,“ řekla.

Poté společně s Pákistánkou navštívily místní náměstí. „Měli jsme tam projížďku, byl tam takový kočár s koněma, takže vlastně v tom jsme se jely projet,“ vzpomínala na na první pohled klidné časy. „Bylo to tam velice krásné,“ potvrdila.

V Láhauru si byla několikrát zaběhat. „Běhala jsem a potkala jsem tam kluka. Kdybych ho ukázala padesáti procent českým holkám, tak nechápou, že tohle je Pákistánec,“ popsala Tereza podle jejích slov šikovného a namakaného chlapa, protože mu bylo teprve 18 let, i když vypadal starší.

„Párkrát jsem šli ven,“ popsala s tím, že ale prý podle ní o žádné skutečné rande nešlo. „Čekají až na svatbu, to není jak u nás,“ řekla. Po uskutečněném focení pro Terezu přijel jeden z mužů s tím, že poletí domů. „Byla jsem ráda, že po sedmi dnech můžu letět domů,“ usmívala se blondýnka.

Když nasedla do auta, přišel šok. Pákistánec jí sdělil, že na letiště nejedou, ale směřují do jiného z domů. „Oni mi chtějí něco udělat, nebo co?“ ptala se sama plná strachu. „Postupem času mi došlo, že ta žena o tom nic nevěděla. Opravdu si myslela, že jsem modelka. Proto se ke mně chovala tak hezky. Nevěděla, co její brácha dělá. Potřebovali mi dát něco do kufru, tak mě vezli na jiný barák,“ dodala přesvědčeně.